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Опять вызвала много вопросов: королева Камилла вышла на публику с сумкой названой в честь Дианы
Ее Величество не побоялась критики и вышла в свет с особым аксессуаром.
На четвертый день знаменитых королевских скачек в Аскоте король Чарльз опять появился на публике в компании своей жены Камиллы. Пара прибыла по традиции в карете на это мероприятие и была одета согласно дресс-коду.
Король носил светлый костюм-тройку и шляпу-цилиндр, а вот Камилла выбрала наряд от любимого бренда Anna Valentine — свободное платье белого цвета с рукавами три четверти и немного расклешенное к низу.
Наряд королевы был украшен вышивкой на воротнике, манжетах и подоле. Также она дополнила его белыми туфлями на каблуках, широкополой плетеной шляпой с декоративными белыми листьями. На платье королевы можно увидеть бриллиантовую брошь Strathmore Cross, в ушах серьги, а на запястье ее любимый браслет от Van Cleef & Arpels с голубым клевером.
Но больше всего в этом луке внимание привлекла сумка Ее Величества, ведь она опять не побоялась выйти на публику с моделью Lady Dior, которая названа брендом в честь покойной принцессы Дианы.
Бывшая супруга Чарльза очень любила этот аксессуар и часто с ним появлялась на публике.
Камилла с сумкой Dior выходит в свет не впервые. Также она дополнила свой образ этим аксессуаром на Уимблдонском чемпионате в прошлом году.