Опять вызвала много вопросов: королева Камилла вышла на публику с сумкой названой в честь Дианы

Королева Камилла / © Getty Images

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На четвертый день знаменитых королевских скачек в Аскоте король Чарльз опять появился на публике в компании своей жены Камиллы. Пара прибыла по традиции в карете на это мероприятие и была одета согласно дресс-коду.

Король носил светлый костюм-тройку и шляпу-цилиндр, а вот Камилла выбрала наряд от любимого бренда Anna Valentine — свободное платье белого цвета с рукавами три четверти и немного расклешенное к низу.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Наряд королевы был украшен вышивкой на воротнике, манжетах и подоле. Также она дополнила его белыми туфлями на каблуках, широкополой плетеной шляпой с декоративными белыми листьями. На платье королевы можно увидеть бриллиантовую брошь Strathmore Cross, в ушах серьги, а на запястье ее любимый браслет от Van Cleef & Arpels с голубым клевером.

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Но больше всего в этом луке внимание привлекла сумка Ее Величества, ведь она опять не побоялась выйти на публику с моделью Lady Dior, которая названа брендом в честь покойной принцессы Дианы.

Королева Камилла / © Getty Images

Бывшая супруга Чарльза очень любила этот аксессуар и часто с ним появлялась на публике.

Принцесса Диана / © Getty Images

Камилла с сумкой Dior выходит в свет не впервые. Также она дополнила свой образ этим аксессуаром на Уимблдонском чемпионате в прошлом году.

Камилла Паркер-Боулз / © Getty Images Прически герцогини Камиллы / © Getty Images Прически герцогини Камиллы / © Getty Images Прически герцогини Камиллы / © Getty Images Прически герцогини Камиллы / © Getty Images Прически герцогини Камиллы / © Getty Images Герцогиня Камилла и принц Чарльз / © Getty Images