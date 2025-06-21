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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Опять вызвала много вопросов: королева Камилла вышла на публику с сумкой названой в честь Дианы

Ее Величество не побоялась критики и вышла в свет с особым аксессуаром.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

На четвертый день знаменитых королевских скачек в Аскоте король Чарльз опять появился на публике в компании своей жены Камиллы. Пара прибыла по традиции в карете на это мероприятие и была одета согласно дресс-коду.

Король носил светлый костюм-тройку и шляпу-цилиндр, а вот Камилла выбрала наряд от любимого бренда Anna Valentine — свободное платье белого цвета с рукавами три четверти и немного расклешенное к низу.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Наряд королевы был украшен вышивкой на воротнике, манжетах и подоле. Также она дополнила его белыми туфлями на каблуках, широкополой плетеной шляпой с декоративными белыми листьями. На платье королевы можно увидеть бриллиантовую брошь Strathmore Cross, в ушах серьги, а на запястье ее любимый браслет от Van Cleef & Arpels с голубым клевером.

Но больше всего в этом луке внимание привлекла сумка Ее Величества, ведь она опять не побоялась выйти на публику с моделью Lady Dior, которая названа брендом в честь покойной принцессы Дианы.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Бывшая супруга Чарльза очень любила этот аксессуар и часто с ним появлялась на публике.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Камилла с сумкой Dior выходит в свет не впервые. Также она дополнила свой образ этим аксессуаром на Уимблдонском чемпионате в прошлом году.

Камилла Паркер-Боулз / © Getty Images

Камилла Паркер-Боулз / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Прически герцогини Камиллы / © Getty Images

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / © Getty Images

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / © Getty Images

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