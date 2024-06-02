Опять за свое: королеву Камиллу подловили за вредной привычкой

Король Чарльз III и королева Камилла посетили первый день, также известный как Женский день, фестиваля Эпсомского дерби на ипподроме Эпсом в Суррее. Их лошадь Трежер, выведенная покойной королевой Елизаветой, участвовала в соревнованиях в Бетфред-Оукс. Эпсомское дерби - самая престижная гонка сезона Флэт, и она была фаворитом покойной королевы Елизаветы II, которая регулярно посещала это ежегодное мероприятие.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На мероприятии Камилла произвела впечатление своим голубым нарядом от бренда Bruce Oldfield, который носила в сочетании со шляпой от Philip Treacy, а также туфлями от Eliot Zed и сумкой от Charlotte Elizabeth, с которой уже не раз появлялась ранее. Завершали ее лук украшения и белые перчатки.

Однако был момент, который привлек внимание к королеве помимо ее наряда - она опять пыталась грызть ногти, однако помешали этому ее кожаные перчатки. Фотографы запечатлели супругу короля на трибунах, когда она с рукой во рту нервничая болела за свою лошадь.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

К слову, покойная королева Елизавета II тоже славилась тем, что имела вредную привычку и периодически грызла ногти. В доказательство этому есть много фотографий, на которых видно, как королева, находясь на разных мероприятиях, грызет ногти.

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