Ордена с бриллиантами, ленты и другие загадочные детали: украшения королевской семьи на приеме
Это особенные украшения, которые онинадевают только на самые важные мероприятия.
Члены британской королевской семьи появились в Виндзорском замке на банкете, который был организован в честь Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп, в роскошных вечерних нарядах и тиарах, но также свои образы они дополнили орденами и лентами, значение которых неизвестны обычному человеку.
Поэтому мы объясняем, что означают все те украшения, которые носили представители британской королевской семьи.
Принцесса Кейт
Кэтрин дополнила свое гламурное вечернее платье от Phillipa Lepley тиарой «Узелки любви» королевы Марии и серьгами королевы Елизаветы с бриллиантами. Также в образе присутствовали:
1 — Орден королевской семьи Чарльза III
2 — Орден королевской семьи Елизаветы
Такой орден вручается в качестве личного подарка женщинам королевской семьи в знак признания их заслуг перед короной. Портрет монарха украшен бриллиантами и прикреплен к ленте, цвет которой меняется в зависимости от периода правления.
3 — Лента, звезда и значок Королевского Викторианского ордена
Этот рыцарский орден был учрежден королевой Викторией и вручается оказавшим личные услуги монарху или члену королевской семьи.
Принц Уильям
Принц Уэльский появился на банкете в классическом виндзорском наряде — темно-синей вечерней придворной одежде, которую носят мужчины-члены королевской семьи на торжественных мероприятиях в Виндзорском замке.
4 — Нашейный знак Великого магистра почтеннейшего ордена Бани — рыцарский орден, основанный Георгом I
5 — Золотые, бриллиантовые и платиновые юбилейные медали, медаль коронации Чарльза III
6 — Медаль ордена Бани
7 — Лента ордена Подвязки и Малый Георгий
8 — Звезды ордена Подвязки и ордена Чертополоха — высший рыцарский орден Великобритании. Является одним из старейших орденов в мире.
Королева Камилла
Ее Величество появилась в «королевском синем» платье от бренда Fiona Clare Aldridge с рукавами-колокольчиками и вышивкой. Дополнила она образ Бельгийской сапфировой тиарой Елизаветы II, бриллиантовым колье и браслетами.
Также образ дополнили:
1 — Королевский семейный орден Чарльза III
2 — Лента и знак ордена Подвязки
3 — Звезда ордена Подвязки
Король Чарльз
Монарх, как и его сын, надел виндзорский наряд, который дополнили:
4 — Нашейный знак Великого магистра ордена Бани
5 — Набор медалей, собранных за годы
6 — Медаль ордена Бани
7 — Лента ордена Подвязки и знак Малого Георга (более роскошный, чем в Уильяма)
8 — Звезды ордена Подвязки, ордена Бани и ордена Чертополоха