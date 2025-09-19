Ордена с бриллиантами, ленты и другие загадочные детали: украшения королевской семьи на приеме

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Члены британской королевской семьи появились в Виндзорском замке на банкете, который был организован в честь Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп, в роскошных вечерних нарядах и тиарах, но также свои образы они дополнили орденами и лентами, значение которых неизвестны обычному человеку.

Поэтому мы объясняем, что означают все те украшения, которые носили представители британской королевской семьи.

© Associated Press

Принцесса Кейт

Кэтрин дополнила свое гламурное вечернее платье от Phillipa Lepley тиарой «Узелки любви» королевы Марии и серьгами королевы Елизаветы с бриллиантами. Также в образе присутствовали:

1 — Орден королевской семьи Чарльза III

2 — Орден королевской семьи Елизаветы

Такой орден вручается в качестве личного подарка женщинам королевской семьи в знак признания их заслуг перед короной. Портрет монарха украшен бриллиантами и прикреплен к ленте, цвет которой меняется в зависимости от периода правления.

3 — Лента, звезда и значок Королевского Викторианского ордена

Этот рыцарский орден был учрежден королевой Викторией и вручается оказавшим личные услуги монарху или члену королевской семьи.

Принц Уильям

Принц Уэльский появился на банкете в классическом виндзорском наряде — темно-синей вечерней придворной одежде, которую носят мужчины-члены королевской семьи на торжественных мероприятиях в Виндзорском замке.

4 — Нашейный знак Великого магистра почтеннейшего ордена Бани — рыцарский орден, основанный Георгом I

5 — Золотые, бриллиантовые и платиновые юбилейные медали, медаль коронации Чарльза III

6 — Медаль ордена Бани

7 — Лента ордена Подвязки и Малый Георгий

8 — Звезды ордена Подвязки и ордена Чертополоха — высший рыцарский орден Великобритании. Является одним из старейших орденов в мире.

© Associated Press

Королева Камилла

Ее Величество появилась в «королевском синем» платье от бренда Fiona Clare Aldridge с рукавами-колокольчиками и вышивкой. Дополнила она образ Бельгийской сапфировой тиарой Елизаветы II, бриллиантовым колье и браслетами.

Также образ дополнили:

1 — Королевский семейный орден Чарльза III

2 — Лента и знак ордена Подвязки

3 — Звезда ордена Подвязки

Король Чарльз

Монарх, как и его сын, надел виндзорский наряд, который дополнили:

4 — Нашейный знак Великого магистра ордена Бани

5 — Набор медалей, собранных за годы

6 — Медаль ордена Бани

7 — Лента ордена Подвязки и знак Малого Георга (более роскошный, чем в Уильяма)

8 — Звезды ордена Подвязки, ордена Бани и ордена Чертополоха