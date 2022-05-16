"Орест, живи": Катя Осадчая обратилась к военному из "Азовстали"

Ведущая призывает спасти наших защитников из "Азовстали".

Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографию военного из "Азовстали". Боец с распростертыми руками стоит лицом к пробивающемуся с потолка свету.

В подписи ведущая призывает спасти наших защитников. Она также обратилась к военным из "Азовстали", попросила их держаться. Осадчая заметила, что мы не забываем о них, и скоро будет победа.

"Azovstal. Help our defenders. Наши герои! Мы все стараемся, призываем, пишем, подписываем, о вас говорят со сцен и в каждом интервью. Мы не забываем о вас!!!

Мы знаем, что свет победит тьму, в жизни так всегда, не побеждает зло. Кармический маятник, судьба, зло всегда наказывается, назвать можно как угодно, но победа скоро!" – написала Катя.

А одного из бойцов – Ореста – ведущая попросила жить и пообещала, что после победы они встретятся на кофе.

"Орест @kztsky мы не знакомы пока, но я точно знаю, что мы встретимся и будем пить кофе и этот ужас останется в прошлом. Орест, живи!" – написала Осадчая.

Напомним, ранее Катя посетила "Охматдет", где поздравила медсестер с их профессиональным праздником.

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