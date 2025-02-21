Ошеломила новым имиджем: Юлия Тимошенко появилась на мероприятии с новой прической и красивым ожерельем

Лидер партии "Батьківщина" сменила свою фирменную косу на укладку с локонами.

Юлия Тимошенко сегодня, 21 февраля, появилась на Киевском форуме безопасности в Киеве и ошеломила изменением своего имиджа.

Фотографии народного депутата опубликовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов.

Юлия Тимошенко/Фото: Ян Доброносов

Юлия Владимировна предстала на мероприятии в деловом черном костюме, состоявшем из жакета и юбки-карандаша, белой рубашке и черных капроновых колготах.

Юлия Тимошенко/Фото: Ян Доброносов

А еще Тимошенко продемонстрировала новую прическу, с которой она еще не выходила на публику. Ее длинные волосы пшенично-русого оттенка были распущены и уложены в локоны.

Свой образ нардеп дополнила нежным макияжем и французским маникюром. А шею Юлия Владимировна украсила массивным цветочным черным ожерельем с бисером и бусинами. Лук получился красивым и изысканным.

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