Ошибочка вышла: место королевы Елизаветы II на памятной службе заняла вовсе не герцогиня Кембриджская

Помните фотографии с памятной службы Remembrance Sunday возле Кенотафа в Лондоне, когда многим показалось, что герцогиня Кембриджская заняла место королевы Елизаветы II? Оказалось, что это совсем не так.
Да, действительно, Ее Величество королева пропустила это важное мероприятие из-за проблем со здоровьем. И Кейт стояла на балконе между герцогиней Корнуольской Камиллой и графиней Софи Уэссекской. Но на самом деле три королевские дамы располагались на левом балконе, а не на центральном, где обычно стоит Елизавета II.
Позицию монарха на службе занял герцог Кентский, двоюродный брат Ее Величество, а также принцесса Александра, двоюродная сестра королевы. Именно они были находились на том самом центральном балконе, где обычно присутствует королева.
В этом году герцог Кентский был рядом с королевой на параде войск в Виндзорском замке, посвященном официальному дню рождения монарха в июне. Так что его появление на балконе весьма закономерно.
А герцогиня Камилла, герцогиня Кейт и графиня Софи просто стояли в позиции старшинства, и первой как раз оказалась герцогиня Корнуольская - как супруга будущего короля Чарльза.
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