Ослепила улыбкой: Мелания Трамп во время встречи с супругами Байденов возле Белого дома

Фотографы подловили интересный момент встречи супругов Трампов с Байденами.
Дональд и Мелания Трампы перед церемонией инаугурации в Капитолии посетили Белый дом, чтобы поддержать традицию чаепития с супругами Байденов, покидающим резиденцию президента США.
Когда Джо и Джилл Байдены на пороге Белого дома встречали супругов Трампов и хотели сделать общее фото, фотографы запечатлели интересный кадр. На фото Мелания одной рукой держит свою шляпу, которую едва не сдул ветер, и демонстрирует широкую красивую улыбку, ослепляя всех и все вокруг. А Дональд в этот момент изобразил забавную гримасу.
Напомним, для церемонии инаугурации Мелания Трамп выбрала черное приталенное двубортное пальто от американского бренда Adam Lippes и черную шляпу-канотье с белой полоской от Eric Javits.
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