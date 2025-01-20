Ослепила улыбкой: Мелания Трамп во время встречи с супругами Байденов возле Белого дома

Дональд и Мелания Трампы перед церемонией инаугурации в Капитолии посетили Белый дом, чтобы поддержать традицию чаепития с супругами Байденов, покидающим резиденцию президента США.

Когда Джо и Джилл Байдены на пороге Белого дома встречали супругов Трампов и хотели сделать общее фото, фотографы запечатлели интересный кадр. На фото Мелания одной рукой держит свою шляпу, которую едва не сдул ветер, и демонстрирует широкую красивую улыбку, ослепляя всех и все вокруг. А Дональд в этот момент изобразил забавную гримасу.

Дональд и Мелания Трампы, Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

Напомним, для церемонии инаугурации Мелания Трамп выбрала черное приталенное двубортное пальто от американского бренда Adam Lippes и черную шляпу-канотье с белой полоской от Eric Javits.

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