Особенная деталь в образе: королева Елизавета II надела украшение в память о принце Филиппе

Особенная деталь в образе: королева Елизавета II надела украшение в память о принце Филиппе

Все, что делает королева Елизавета II, всегда наполнено невероятным смыслом.

Позавчера вечером монарх обратилась к мировым лидерам в Глазго во время саммита по изменению климата COP26. Рассматривая ее потрясающее зеленое платье, мы обратили внимание на брошь Ее Величества, которую она пришпилила к наряду.

Брошь-бабочка была подарком принцессе Елизавете и принцу Филиппу на свадьбу в 1947 году вдовствующей графиней Онслоу. Вдовствующая графиня была сестрой 4-го барона Полтимора, который в 1959 году продал на аукционе Полтиморскую тиару, купленную для принцессы Маргарет.

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II записывала видео в Белой гостиной Виндзорского замка и вспомнила в своей речи своего покойного супруга принца Филиппа. "Я очень горжусь тем, что ведущая роль, которую мой муж сыграл в побуждении людей защищать нашу хрупкую планету, продолжается благодаря работе нашего старшего сына Чарльза и его старшего сына Уильяма. Я не могла бы гордиться ими больше".

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

Рядом с королевой во время ее выступления была фотография принца Филиппа, окруженного облаком бабочек исчезающего вида, который его особенно беспокоил. Брошь-бабочка на груди Елизаветы II, полагаем, тоже появилась не случайно.

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