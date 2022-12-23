Особенное фото Чарльза и Камиллы и милая карточка от Уэльских: праздничные открытки королевских семей

Каждый год накануне Рождества члены королевских семей выпускают рождественские открытки. Некоторые из них потом получают поклонники, которые писали письма во дворцы и поздравляли монархов с Рождеством и Новым годом.

Особое внимание в этом году было приковано к открытке короля Чарльза III и королевы Камиллы. Они выбрали фото, сделанное во время Бремарских игр 2022 года. Это мероприятие очень любила королева Елизавета II и никогда его не пропускала. Исключением стал лишь этот год. Игры состоялись за пять дней до смерти монарха. Возможно, фотография была выбрана, чтобы отразить этот переход правления от Елизаветы II к Чарльзу и продемонстрировать желание сына продолжить традиции, заложенные матерью.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские выбрали открытку совсем не зимнюю, что не в первые раз. Фото было сделано в теплое время года, вероятно, во время летних или осенних каникул. На фото Кейт и Уильям идут по дороге за руку со своими тремя детьми – 9-летним Джорджем, 7-летней Шарлоттой и 4-летний Луи. Принц Уильям и принцесса Кейт одеты в джинсы, а Джордж, Шарлотта и Луи в шортах и кроссовках. На Шарлотте комбинезон от Sfera и синие кеды от Hampton Canvas Shoes. На Кэтрин также белая рубашка от M.i.h Jeans и белые кеды от Superga.

Рождественская открытка Уэльских / Фото: Getty Images

В отличие от прошлогодней карточки Меган и Гарри в этом году решили выбрать не семейное фото с детьми, а снимок с красной дорожки. Фото было сделано на церемонии вручения премий Роберта Ф. Кеннеди "Пульс надежды", которая прошла в нью-йоркском отеле Hilton Midtown в начале декабря и на которой пара получила премию за борьбу с расизмом. Открытка была отправлена через их фонд Archewell Foundation.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II поделились очень атмосферным зимним фото на своей открытке. Вместе с двумя детьми – близнецами Жаком и Габриэллой – супруги были запечатлены во дворце возле высокой зеленой красавицы. Кадр прошел обработку фотошопом, но фото все-равно намного лучше, чем прошлогоднее.

Очень теплой фотокарточкой поделились бельгийцы. На открытке запечатлен король Филипп, его супруга королева Матильда и четверо детей королевской пары. Супруги запечатлены сидя на золотистой скамье, а их дети - принц Габриэль, наследная принцесса Елизавета, принц Эммануэль и принцесса Элеонора стоят сзади. На полу лежат два королевских питомца – Джип (белый) и Симба (коричневый).

Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима опубликовали свою открытку на официальной странице королевской семьи в Instagram. Вместе с ними на фото трое их дочерей – принцесса Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана, а также питомец семьи, которого королева держит на руках. В прошлом году он также был в кадре.

Принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи выбрали также особенное фото в память о покойной королеве Елизавете II. Снимок был сделан в июне 2022 года, за два месяца до кончины монарха. Софи и королева Елизавета II держат букеты цветов на фотографии, сделанной летом во дворце Холирудхаус в Эдинбурге, Шотландия. Это было их последнее совместное публичное мероприятие. Надпись на внутренней стороне рождественской открытки гласит:

"В память о счастливых днях".

Также Софи и Эдвард выбрали для открытки еще одну фотографию. На ней королева Елизавета II и принц Филипп запечатлены во время отдыха в Шотландии в 2003 году. Причем автором этого кадра тогда стала сама Софи.

The Christmas Card of The Earl and Countess of Wessex is really touching and beautiful.



A second image on the inside of the card shows the late Duke of Edinburgh and Her Majesty in the Scottish Highlands in 2003. pic.twitter.com/YpjKqUzzG3 — Isa (@isaguor) December 21, 2022

Испанская королевская семья представила две открытки. Одну от Летиции и Филиппа. На ней запечатлены дочери пары - принцесса Леонор и инфанта София. А другую - от королевы Софии и короля Хуана Карлоса I.

Рождественская открытка испанской королевской семьи / Фото: Getty Images

Рождественская открытка королевы Софии и короля Хуан Карлоса I / Фото: Getty Images

Также вы можете посмотреть, какие открытки королевские семьи представляли в прошлом году.

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