Особенное фото Кейт и Уильяма и новинка от Сассекских: рождественские открытки королевских семей

В конце 2024 года уже многие члены монарших семей опубликовали свои праздничные открытки. Мы собрали все в один материал и предлагаем посмотреть их еще раз.
Первыми свою рождественскую открытку представили в этом году князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин. Снимок для княжеской семьи, которая предстала на фото с двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой, сделал дворцовый фотограф Эрик Матон.
Следом за ними карточку показали король Чарльз и королева Камилла.
"Их Величества рады поделиться рождественской открыткой этого года, сделанной @milliepilkingtonphotography в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года", - говорится в подписи под снимком.
Бельгийская королевская семья поделилась долгожданной рождественской открыткой 2024 года. Фото было сделано в королевском дворце. На снимке запечатлен король Филипп, его супруга - королева Матильда, наследница престола – принцесса Елизавета, ее младшая сестра - принцесса Элеонора, и двое братьев – принцы Габриэль и Эммануэль.
На рождественской открытке испанского короля Филиппа VI и королевы Летиции они запечатлены с дочерьми – старшей принцессой Леонор и младшей инфантой Софией. Снимок был сделан в Королевском дворце во время мероприятий, посвященных десятой годовщине правления короля Филиппа VI - 19 июня 2024 года.
Принц Гарри и Меган Маркл представили в этом году открытку от своего фонда The Archewell Foundation. Это был коллаж из несколько фотографий с разных мероприятий, которые в этом году посетили Сассекские. На нем также была одна новая семейная фотография с детьми.
Также известно, что у Сассекских есть и вторая рождественская открытка для узкого круга друзей.
Открыткой принцессы Анны поделилась на Facebook организация Reliant Motors Club (патронаж Анны). На фото Анна и ее муж Тимоти Лоренс едут в карете после посещения службы Ордена Подвязки, которая проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке этим летом.
Принц Уильям и принцесса Кейт одни из последних поделились своей рождественской открыткой 2024 года. Для открытки семья выбрала фото, которое сделали во время съемки видео, которое ознаменовало окончание лечения принцессы Уэльской от рака. Видео было опубликовано в сентябре.
Также мы увидели, как выглядит рождественская открытка кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы с их дочерью принцессой Иман, родившейся этим летом.
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