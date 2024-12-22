Особенное фото Кейт и Уильяма и новинка от Сассекских: рождественские открытки королевских семей

В конце 2024 года уже многие члены монарших семей опубликовали свои праздничные открытки. Мы собрали все в один материал и предлагаем посмотреть их еще раз.

Первыми свою рождественскую открытку представили в этом году князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин. Снимок для княжеской семьи, которая предстала на фото с двумя детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой, сделал дворцовый фотограф Эрик Матон.

Рождественская открытка княжеской четы Монако, фото: www.facebook.com/palaismonaco

Следом за ними карточку показали король Чарльз и королева Камилла.

"Их Величества рады поделиться рождественской открыткой этого года, сделанной @milliepilkingtonphotography в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года", - говорится в подписи под снимком.

Рождественская открытка Чарльза и Камиллы / Фото: Instagram британской королевской семьи

Бельгийская королевская семья поделилась долгожданной рождественской открыткой 2024 года. Фото было сделано в королевском дворце. На снимке запечатлен король Филипп, его супруга - королева Матильда, наследница престола – принцесса Елизавета, ее младшая сестра - принцесса Элеонора, и двое братьев – принцы Габриэль и Эммануэль.

Рождественская открытка бельгийской королевской семьи / Фото: Instagram Бельгийской королевской семьи

На рождественской открытке испанского короля Филиппа VI и королевы Летиции они запечатлены с дочерьми – старшей принцессой Леонор и младшей инфантой Софией. Снимок был сделан в Королевском дворце во время мероприятий, посвященных десятой годовщине правления короля Филиппа VI - 19 июня 2024 года.

Рождественская открытка испанской королевской семьи, фото: instagram.com/theprincessesroyals

Принц Гарри и Меган Маркл представили в этом году открытку от своего фонда The Archewell Foundation. Это был коллаж из несколько фотографий с разных мероприятий, которые в этом году посетили Сассекские. На нем также была одна новая семейная фотография с детьми.

Также известно, что у Сассекских есть и вторая рождественская открытка для узкого круга друзей.

Рождественская открытка Меган и Гарри, фото: Archewell foundation

Открыткой принцессы Анны поделилась на Facebook организация Reliant Motors Club (патронаж Анны). На фото Анна и ее муж Тимоти Лоренс едут в карете после посещения службы Ордена Подвязки, которая проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке этим летом.

Рождетвенская открытка принцессы Анны и Тимоти Лоренса, фото: Facebook Reliant Motors Club

Принц Уильям и принцесса Кейт одни из последних поделились своей рождественской открыткой 2024 года. Для открытки семья выбрала фото, которое сделали во время съемки видео, которое ознаменовало окончание лечения принцессы Уэльской от рака. Видео было опубликовано в сентябре.

Рождественская открытка принца и принцессы Уэльских / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Также мы увидели, как выглядит рождественская открытка кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы с их дочерью принцессой Иман, родившейся этим летом.

Рождественская открытка принцессы Раджвы и кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

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