Особенное фото от Чарльза и милые кадры Елизаветы II: как королевские родственники поздравили Гарри

Сегодня 37-летие отмечает младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза – принц Гарри.

Герцог Сассекский живет в Лос-Анджелесе, у него нет страниц в соцсетях, и, к сожалению, мы не узнаем, как Гарри проводит этот день. Но мы точно знаем, что вопреки всем неурядицам его семья в лице королевы Елизаветы II и других родственников поздравили принца с днем рождения.

На странице в королевском аккаунте в Твиттере был размещен коллаж из нескольких фотографий. На одном из фото принц запечатлен с женой Меган во время их королевского турне по Австралии в 2018 году и еще одну, на которой герцог помогает школьникам сажать деревья в Ботсване.

Подпись под заголовком гласит: "Поздравляем герцога Сассекского с днем ​​рождения!"

Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

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Отец Гарри – принц Чарльз, и его жена Камилла поздравили именинника посредством публикации его фото в Instagram Stories. Они поделились тремя фотографиями принца Гарри, включая фотографию Чарльза и Гарри в Южной Африке в 1997 году. Это была первая их поездка за границу после трагической смерти принцессы Дианы.

Вероятно, именно это фото было выбрано Кларенс-хаусом не случайно. Принц Гарри во многих своих интервью из Америки говорил, что у него очень напряженные отношения с отцом Чарльзом. Он также публично обвинял принца Уэльского в том, что тот недостаточно уделял ему времени и внимания после смерти матери. Принц Чарльз, очевидно, публикуя этот снимок из Африки, хочет продемонстрировать обратное.

Принц Гарри, фото из сторис Instagram Кларенс-хаус / Instagram clarencehouse

В аккаунте Кембриджских в Instagram тоже опубликовали сториз с фотографией Гарри и подписью на ней: "С днем ​​рождения, принц Гарри!".

Принц Гарри, фото из сторис Instagram Кембриджских / Instagram.com/DukeandDuchessofCambridge

В последний раз Уильям и Гарри воссоединились в июле, когда они открыли статую своей покойной матери Дианы, принцессы Уэльской, в садах Кенсингтонского дворца. Сейчас активно ходят слухи о том, что Гарри и Меган планируют приехать в Великобританию для того, чтобы познакомить королеву с правнучкой Лилибет Дианой, их дочерью, и, возможно, крестить ее в Виндзорском замке. Уже даже отправили запрос на аудиенцию к Елизавете II. Что же скажет королева?

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