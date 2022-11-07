Особенные серьги королевы: как выглядят украшения Елизаветы II, ради которых она проколола уши

Королева Елизавета II скончалась два месяца назад, но истории про ее жизнь и наследие еще долго будут вспоминать и рассказывать.

В жизни монарха было много торжественных событий, но к особенно важным можно отнести две – ее свадьбу с принцем Филиппом в 1947 году и коронацию в 1953 году. Сегодня вспоминаем свадьбу принцессы Елизаветы и особенный подарок, который преподнесли ей родители.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

Это были серьги Cartier Greville Chandelier, но носит их Елизавета не могла, так как у нее еще не были проколоты уши. Как вспоминает express.co.uk, эти серьги были одними из ее любимых, так как стали подарком родителей – короля Георга VI и королевы Елизаветы.

Эксперты RH Jewelers рассказали, что королева Елизавета впервые продемонстрировала эти изысканные украшения на своем первом портрете в День коронации, а после этого много раз надевала их на различные королевские приемы. Сначала Елизавета носила модифицированные серьги, которые были превращены в клипсы, прежде чем она проколола уши в возрасте 25 лет.

Серьги королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

В книге "Драгоценности королевы" автор Шейла Янг пишет, что королева специально решилась проколоть уши, так как очень хотела носить эти бриллиантовые серьги как полагается и сделала это в возрасте 25 лет.

Все последующие годы своего правления монарх носила серьги преимущественно из жемчуга, а также на особо торжественных мероприятиях появлялась в бриллиантовых украшениях или в серьгах с цветными драгоценными камнями.

Ранее мы рассказывали, кому достанутся украшения Елизаветы II после ее смерти.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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