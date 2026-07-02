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Особенный кулон на шее принцессы Изабеллы: что он означает и, почему дочь датских монархов его практически не снимает
Недавно принцесса датская Изабелла завершила учебу в колледже и появилась на своем выпускном с одним особенным украшением не шее, о котором и расскажем подробнее.
Те, кто внимательно следит за датской королевской семьей, и датской принцессой — старшей дочерью короля Фредерика X и королевы Мэри, заметили одну деталь в ее стиле.
С 2024 года юная принцесса ни разу не снимала изящный золотой кулон с буквой «P». Она носила его на важных официальных мероприятиях, на семейных фотосессиях, а совсем недавно, на прошлой неделе, во время празднования окончания средней школы.
Как рассказал королевский эксперт Тронд Норен Исаксен, буква «P» означает не романтические отношения, а скорее пакт о безусловной дружбе. Кулон на самом деле является данью уважения ее лучшей подруге, Пальме Хандверк. Связь между ними абсолютна, до такой степени, что Пальма носит точно такое же украшение, но с буквой «B», первой буквой имени «Белла», ласкового прозвища, используемого ее ближайшим окружением для обращения к принцессе, пишет vanitatis.
Это изделие из 18-каратного золота, инкрустированное крошечным бриллиантом весом 0,13 карата. Цена инициала на сайте фирмы составляет 21 500 датских крон (чуть менее 3000 евро), роскошное приобретение, которое принцесса сделала своим ежедневным талисманом.
Подруга Изабеллы — Пальма Хандверк — принадлежит к ближайшему кругу датской королевской семьи. Ее родители, Йеппе и Биргитте Хандверк, на протяжении десятилетий были близкими друзьями короля Фредерика и королевы Мэри.
Их узы настолько крепки, что отец Пальмы является одним из крестных родителей наследного принца Кристиана, а ее мать — крестной матерью принцессы Жозефины. Воспитанные практически как сестры с рождения из-за близких отношений родителей, Изабелла и Пальма стремились сохранить свой союз в тайне с помощью секретного ювелирного кодового знака, который после двух лет секретности наконец-то был раскрыт.