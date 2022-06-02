Особенный портрет: дворец представил новое фото в честь начала празднования платинового юбилея Елизаветы II

Сегодня в Великобритании начинаются праздничные выходные в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. К празднику было представлено и новое портретное фото монарха, сделанное в мае 2022 года.

На снимке Ее Величество запечатлена сидя у большого окна в Виндзорском замке, а вдалеке виднеется знаменитая Круглая башня исторической резиденции и статуя короля Карла II, которая стоит в четырехугольнике замка. На королева голубое пальто с вышивкой бусинами из жемчуга и бриллиантов. Жемчужные украшения, золотые часы и кольцо, подаренное ей на помолвку принцем Филиппом. На губах, как всегда, яркая помада. Ее Величество выглядит счастливой и довольной, отмечая 70-летие на престоле.

В аккаунте королевы в Instagram сообщили, что фотография была сделана Ранальдом Макечни в Виндзорском замке 25 мая. В специальном послании, выпущенном для нации и подписанном собственноручно Елизаветой, королева поблагодарила представителей общественности за празднование ее юбилея и сказала, что надеется, что за выходные у нее сформируется много "счастливых воспоминаний".

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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"Спасибо всем, кто участвовал в созыве сообществ, семей, соседей и друзей, чтобы отметить мой платиновый юбилей в Соединенном Королевстве и по всему Содружеству. Я знаю, что эти праздничные мероприятия оставят много счастливых воспоминаний. Меня по-прежнему вдохновляет проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что ближайшие дни дадут возможность задуматься обо всем, что было достигнуто за последние семьдесят лет, поскольку мы с уверенностью и энтузиазмом смотрим в будущее".

Напомним, сегодня в 12 часов по Киеву в Лондоне состоится парад в честь дня рождения и юбилея королевы Trooping the Colour. Подробнее о том, что это за мероприятие, и кто на нем обычно появляется, мы уже рассказывали вот в этом материале.

Королева Елизавета II на параде Trooping the Colour / Фото: Associated Press

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