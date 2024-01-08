Особенный выход: принцесса Леонор дебютировала на новогоднем военном параде

18-летняя дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции дебютировала на новогоднем военном параде Pascua Militar (Военная Пасха) в Мадриде. Это одно из важнейших событий королевского дома, учрежденное еще королем Карлом III в ознаменование завоевания Майорки в 1782 году. В этот день в манорканский город Махон был освобожден от английской оккупации, и король приказал наместникам, губернаторам и военачальникам провести праздничный парад. Теперь церемония проводится 6 января каждого года, чтобы отметить это событие.

Королева Летиция и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор впервые посетила мероприятие со своими родителями. Она была образцом уверенности и прибыла на парад одета в военную форму, как и ее отец король Филипп VI. Волосы принцессы были зачесаны назад в тугой пучок, а на лице был легкий макияж.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре будущая испанская королева поступила в Генеральную военную академию Сарагосы на севере Испании, где ей предстоит пройти трехлетнюю военную подготовку. После года обучения в академии Леонор перейдет в военно-морскую академию в Испании, а затем отправится на последний год обучения в Генеральную авиационную академию.

Принцесса Леонор, королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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