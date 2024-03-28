Особняк Анмер-холл: как выглядит дом, где Кейт и Уильям любят уединяться

Принц и прицнесса Уэльские на Пасху останутся в своем особняке в Норфолке и не приедут на службу в часовню Святого Георгия в Виндзоре.
Известно, что вскоре после операции, которую Кэтрин сделали в январе, она провела некоторое время восстанавливаясь в загородном особняке. Рассказываем вам об этом доме подробнее.
Анмер-холл - это красивый загородный дом 19 века, который был подарком для Кейт и Уильяма от покойной королевы Елизаветы II после их свадьбы в 2011 году.
В доме есть 10 спален, бассейн и теннисный корт, словом все, что необходимо для того, что трое детей Уэльских могли на каникулах как можно больше времени проводить на свежем воздухе. На территории особняка были посажены высокие деревья, чтобы обеспечить конфиденциальность.
Также, как пишет mylondon, во время ремонта в доме сделали новую крышу, кухню, зимний сад и полный внутренний ремонт.
Находится Анмер-холл в пяти минутах езды на машине от Сандрингема –излюбленного места рождественских празднований королевской семьи. Именно здесь останавливалась на зимние каникулы королева Елизавета II и любит проводить Рождество ее сын Чарльз III.
Напомним, ранее мы рассказывали о семь знаменитых дворцах короля Чарльза III.
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