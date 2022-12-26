Особняк и много украшений: какие подарки получила принцесса Уэльская от членов королевской семьи

За одиннадцать лет, проведенных в британской королевской семье, принцесса Уэльская получила множество подарков.

Многие из них были преподнесены Кэтрин самой королевой Елизаветой II и королем Чарльзом III, а также ее супругом принцем Уильямом.

Издание Hello! собрало список самых известных подарков принцессы Уэльской. Среди них – помолвочное кольцо, которое носила принцесса Диана, ее сапфировые серьги и часы Cartier. А также самый щедрый подарок от Ее Величества – особняк Анмер Холл.

Поместье Анмер Холл

Анамер-Холл / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II подарила молодоженам - принцу Уильяму и Кейт собственный дом в поместье Сандрингем после их свадьбы в 2011 году. Это семейное гнездышко пара очень любит и часто проводит там каникулы вместе с детьми.

Обручальное кольцо принцессы Дианы

Помолвочное кольцо принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

После помолвки в 2010 году принц Уильям подарил Кейт кольцо своей матери Дианы. Это, пожалуй, самый известный предмет из коллекции матери Уильяма - ее обручальное кольцо с 12-каратным сапфиром, окруженным 14 бриллиантами. Кэтрин носит кольцо практически не снимая.

Серьги с сапфирами и бриллиантами

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принц Уильям также подарил Кейт пару одинаковых сапфировых и бриллиантовых серег в день их свадьбы в 2011 году. Эти украшения также из ювелирной шкатулки принцессы Дианы.

Украшения от короля Чарльза III

В 2011 году свекор Кейт король Чарльз III преподнес ей набор украшений с бриллиантами в стиле ар-деко в качестве свадебного подарка. В набор входят браслет с белыми и желтыми бриллиантами, серьги и кольцо, которые Кейт надевала несколько раз, как вместе с набором, так и по отдельности.

Серьги с зеленым аметистом

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Это подарок от принца Уильяма, серьги от любимого бренда Кейт Kiki McDonough. Принц преподнес украшение на первое совместное Рождество с Кэтрин. Серьги с зелеными аметистами окружены бриллиантами и украшены 18-каратным желтым золотом, и Кейт дебютировала с ними, когда присутствовала на церковной службе на Рождество в 2011 году.

Кольцо вечности

Кольцо вечности принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Это романтический подарок от принца Уильяма, он преподнес кольцо Кэтрин после рождения их первенца принца Джорджа в 2013 году.

Часы Ballon Bleu de Cartier

Часы принцессы Уэльской от Cartier / Фото: Getty Images

Счастливая Кейт получила часы Ballon Bleu de Cartier на свою третью годовщину свадьбы в 2014 году. Мало того, что часы украшены крошечным сапфиром, подходящим к ее обручальному кольцу, но бренд также имеет особое значение для принца Уильяма, чья покойная мать всегда носила часы Cartier.

Орден королевской семьи

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В октябре 2018 года принцесса Уэльская посетила роскошный государственный банкет с королевской семьей Нидерландов во время их визита в Великобританию. Брошь, приколотая к платью Кейт, была Орденом Королевской семьи, личным подарком монарха.

Брошь в стиле ар-деко

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

С этим украшением Кейт дебютирована в Воскресенье памяти в 2022 году. Брошка Bentley & Skinner в стиле ар-деко представляет собой прямоугольную форму, украшенную бриллиантами. Похоже, брошь Кейт могла быть подарена в честь ее знаменательного 40-летия, но пока неизвестно, кто подарил ей потрясающее украшение. Возможно, ее муж принц Уильям, король Чарльз и королева-консорт Камилла или семья Миддлтон. Также есть вероятность, что Кейт получила брошь от покойной королевы и надев ее на День памяти решила почтить память Елизаветы II на этом трогательном мероприятии.

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