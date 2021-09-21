Особое мероприятие: члены британской королевской семьи посетили цветочную выставку

20 сентября граф и графиня Уэссекские, принцесса Анна, принц и принцесса Майкл Кентские и принцесса Александра посетили выставку цветов RHS Chelsea 2021 в Лондоне.

Мероприятие ранее проводилось ежегодно на территории Королевского госпиталя Челси, но в прошлом году из-за пандемии было отменено. В этом сентябре цветочное шоу возобновили.

Принцесса Александра / Getty Images

Помимо рассматривания роскошных цветочных экспозиций члены королевской семьи совершили поездку по одному из центральных мест сада - "Зеленому саду Королевы", который посвящен предстоящему платиновому юбилею королевы - в 2022 году монарх отпразднует 70-летие на престоле.

Принц и принцесса Майкл Кентские / Getty Images

Также семья посетила еще одно особое место - "Зеленый балдахин королевы" - это еще одна зеленая экспозиция - к юбилею премьер-министр Борис Джонсон призвал всех британцев сделать Елизавете II особый подарок — посадить дерево.

Дочь Елизаветы II принцесса Анна была одета в серо-голубое пальто с воротником-стойкой, черные туфли на небольшом каблуке и перчатки. В руке у нее был клатч, а на плече украшала наряд брошь с жемчугом.

Принцесса Анна / Getty Images

Жена ее младшего брата, графиня Уэссекская, надела дизайнерское трикотажное платье от Виктории Бекхэм. Наряд был молочного цвета и с оригинальными разрезами на рукавах. Образ графиня Софи завершила эспадрильями, яркой сумкой и крупными украшениями.

Графиня Уэссекская / Getty Images

Граф и графиня Уэссекские / Getty Images

Графиня Уэссекская / Getty Images

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