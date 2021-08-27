Особое положение: Елизавета II приглашала Кейт Миддлтон на каникулы в Балморал еще до свадьбы с Уильямом

Особое положение: Елизавета II приглашала Кейт Миддлтон на каникулы в Балморал еще до свадьбы с Уильямом

Герцог и герцогиня Кембриджские этим летом уже навестили королеву Елизавету II, которая проводит летние каникулы в Балморале, в Шотландии.

А знаете ли вы, что Кейт Миддлтон и ее родители – Кэрол и Майкл Миддлтон, были среди приглашенных гостей в шотландскую резиденцию королевы задолго до того, как Кейт и Уильям поженились в 2011 году.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Getty Images

Как пишет Hello!, герцогиня Кембриджская гостевала в Балморале в 2007 году, за четыре года до того, как вышла замуж за принца Уильяма. Это было в августе 2007 года, вскоре после того как они с Уильямом помирились после нескольких месяцев перерыва в отношениях. Очевидно, что уже тогда дело шло к помолвке и грядущей свадьбе, но принц Уильям все же не торопился.

Также читайте Одно хобби на двоих: что общего у королевы Елизаветы II и герцогини Кембриджской

Также Кейт присоединилась к Уильяму во время каникул в 2009 году. А в 2010 году родители Кейт были приглашены в поместье королевы, это было накануне того, как принц Уильям сделал Кэтрин предложение. Именно тогда появление Кейт с королевской семьей в Шотландии вызвало слухи о неизбежности помолвки.

Свадьба Кейт и Уильяма, 2011 год / Associated Press

Шотландия, отметим, занимает особое место в сердцах Кембриджей, потому что пара познакомилась во время учебы в Университете Сент-Эндрюс в 2001 году. В 2021 году во время тура по Шотландии они вернулись в стены альма-матер с экскурсией.

Читайте также: Отдыхали на островах: стало известно, где провели отпуск Кейт и Уильям с тремя детьми

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в туре по Шотландии (28 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку