Особое украшение: что известно о броши Елизаветы II, которую она надела на празднование платинового юбилея

2 июня в Лондоне состоялось грандиозное празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II на троне.
На балкон Букингемского дворца, чтобы посмотреть парад Trooping the Colour, монарх вышла в красивом голубам наряде и шляпе, созданных ее личной портнихой и близкой подругой Анджелой Келли. Дополнили образ королевы белые перчатки, жемчужная нить и роскошная бриллиантовая брошь.
Брошь Елизаветы II ранее принадлежала ее бабушке королеве Марии Текской и носит название "Гвардейцы королевы Марии". Елизавета унаследовала это бриллиантовое украшение в 1953 году.
В центре броши изображены знаки различия пяти Household Division (Королевской гвардейской дивизии): гренадерской, колдстримской, шотландской, валлийской и ирландской. Вверху на броши написано на латыни Quinque Juncta in Uno, что означает "Пятеро объединились в одном".
Брошь выполнена в платине, увенчана короной из бриллиантов, усыпанных изумрудами и рубинами.
Это необычное украшение очень символично, поэтому с 1987 года Елизавета II надевает его на парад Trooping the Colour. До 1987 года она выступала на этом мероприятии верхом в военной форме.
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