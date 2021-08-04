Особое украшение: что известно о новых зодиакальных подвесках герцогини Сассекской Меган

Герцогиня пополнила ювелирную коллекцию новыми украшениями.

4 августа жена британского принца Гарри Меган отпраздновала 40-летие и по такому поводу решила опубликовать на сайте Archewell видеообращение, в котором анонсировала свою новую программу наставничества 40×40.

В ролике, которым поделилась в Instagram актриса Мелисса Маккарти, Меган появилась в красивом белом платье-майке, кардигане и бежевых туфлях-лодочках, но вот больше всего привлекли внимание ее необычные украшения. Как известно, она часто выбирает ювелирные изделия со смыслом и этот раз не стал исключением.

На шее герцогини было две подвески в виде зодиакальных созвездий от ювелирного бренда Logan Hollowell. Созвездие Тельца было посвящено ее сыну Арчи, а созвездие Близнецов - дочери Лили. Стоимость подвесок не маленькая: Телец - 1785 долларов, Близнецы - 1600 долларов. Они выполнены из 14-каратного золота, а в сами подвески инкрустированы бриллианты.

Это видео стало первым появлением Меган после рождения второго ребенка - дочери Лилибет. Напомним, что девочка родилась 4 июня.

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