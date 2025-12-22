"Особые" планы принца Уильяма и принцессы Кейт на их первое Рождество в новом доме: что известно

Семья Уэльских на Рождество в Сандрингеме / © Associated Press

Реклама

«Рождество — одно из моих любимых времен года», — призналась Кейт в письме, разосланном гостям, присутствовавшим на ее ежегодном рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве в прошлом году. «Это время праздника и радости, но оно также дает нам возможность замедлиться и поразмышлять о более глубоких вещах, которые объединяют нас всех».

В 2023 году Уильяма и Кейт заметили вместе с Джорджем и Шарлоттой, выбирающими рождественскую елку в Виндзорском Большом парке. Пара также подарила всем троим детям волшебный день в Lapland UK в Аскоте, где их ждали эльфы, олени и мастер-классы по изготовлению игрушек, а за прошедшие годы их также видели на катке и рождественских ярмарках.

Семья Уэльских / © Associated Press

В этом году семья будет развешивать рождественские украшения в своем новом доме, Форест Лодж, в поместье Виндзор, — что ознаменует начало новой жизни в 2026 году, пишет Hello!.

Реклама

И хотя само Рождество Уэльские проведут в Сандрингеме в Норфолке с остальными членами королевской семьи, где король Чарльз и королева Камилла проведут традиционные торжества. Позже Кейт, Уильям и трое их детей отправятся на уютный семейный праздник в свой новый дом.

Семья Уэльских на Рождество в Сандрингеме / © Associated Press

Принц Уильям часто с теплотой говорил о том, насколько ценны эти моменты, проведенные вместе. «Для меня, в целом, всегда приятно собраться всей семьей на Рождество, потому что большую часть года мы довольно разбросаны по разным местам и занимаемся своими делами. У нас очень мало времени, чтобы действительно собраться вместе».