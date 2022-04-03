Особый момент: почему члены королевской семьи пришли на службу памяти по принцу Филиппу в зеленых одеяниях

Особый момент: почему члены королевской семьи пришли на службу памяти по принцу Филиппу в зеленых одеяниях

На этой неделе члены британской королевской семьи почтили память герцога Эдинбургского Филиппа на службе в Вестминстерском аббатстве.

О супруге королевы Елизаветы II мы еще будем вспоминать на грядущей неделе, ведь 9 апреля годовщина его кончины. На службу почти все члены британской королевской семьи приехали в зеленых одеяниях. И это имело особый смысл.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Оттенок темно-зеленого, который королева и другие родственники выбрала для службы, имел особую связь с ее покойным мужем. Елизавета II, а также ее дочь принцесса Анна и герцогиня Корнуольская Камилла выбрали особый оттенок темно-зеленого, известный как "Эдинбургский зеленый".

Принц Чарльз, герцогиня Камилла, герцогиня Кейт / Associated Press

Этот оттенок тесно связан с принцем Филиппом, так как он был цветом его ливреи и использовался во многих официальных сферах, связанных с его положением, включая униформу его персонала и его автомобилей. В самом деле, даже Land Rover, который использовался для перевозки его гроба на его похороны в прошлом году, имел оттенок этого цвета.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Associated Press

Это была достойная дань уважения принцу Филиппу, поскольку поминальная служба отчасти компенсировала тот факт, что похороны герцога в прошлом году были значительно сокращены из-за пандемии COVID-19, их посетило тогда только 30 человек.

Британская королевская семья / Associated Press

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