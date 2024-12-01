Особый жест от принцессы: Кейт Миддлтон написала письмо гостям концерта Together at Christmas

Этот концерт станет одним из немногих публичных мероприятий, которое принцесса посещала в этом году.
Когда украинцы будут праздновать День святого Николая, принцесса Уэльская проведет в Лондоне особое мероприятие - ежегодный концерт Together at Christmas. Кэтрин уже традиционно проведет это красивое действие в Вестминстерском аббатстве, а транслироваться оно будет на британском телевидении уже в канун Рождества.
Пока что особенно подробности концерта не раскрываются, но уже известно, что посетят его родители Кэтрин - Кэрол и Майкл Миддлтон. Также с помощью странице в Instagram принцесса вышла на связь и сообщила, что на концерте Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве и пятнадцати службах Community Carol по всей стране, гости мероприятий получат специальное письмо от нее, размышляющее о важности любви, сочувствии и о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге в самые трудные времена.
Концерт 6 декабря будет четвертым по счету и знаменует собой возвращение Кейт, после того как она прошла курс профилактической химиотерапии от рака. Возможно, в новом году мы будем видеть супругу принца Уильяма намного чаще.
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