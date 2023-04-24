Осталась на улице: итальянскую принцессу и звезду Playboy выселили из ее дома в Риме за 350 млн евро

Женщину выселили из дома, в котором она прожила 20 лет.

73-летнюю американскую актрису и предпринимательницу Риту Дженретт выселили из ее дома в центре Рима по постановлению суда, сообщает издание CNN. На протяжении длительного времени женщина судилась, чтобы отвоевать право остаться в своем особняке, но проиграла этот спор.

Она является бывшей американской актрисой, моделью и вдовой итальянского аристократа - принца Николо Бонкомпаньи-Людовизи, в собственности которого как раз и был роскошный дом в центре города, получивший название Casino dell'Aurora, или иногда его еще называют Casino Ludovisi.

После смерти Николо в 2018 году дом перешел в собственность Риты, но дети ее покойного мужа от первого брака решили оспорить этот пункт в завещании через суд.

Вилла Casino dell'Aurora / Фото: Getty Images

Согласно одному из первых постановлений суда, дом должен был быть продан для разрешения спора о наследстве между Ритой и детьми принца, а деньги - разделены. Именно поэтому его несколько раз выставлялся на аукционе, но никто его так и не приобрел из-за слишком высокой цены, которая стартовала с 350 миллионов евро, а потом ее опустили до 145 миллионов. Но покупатель все равно не нашелся.

Примечательна эта вилла тем, что в ней расположена фреска в стиле барокко "Юпитер, Нептун и Плутон" - единственная потолочная фреска Караваджо.

Потолочная фреска "Юпитер, Нептун и Плутон", созданная Караваджо / Фото: Getty Images

Также в поместье есть работы Гверчино, Чирчиньяни и Микеланджело.

Работа Гверчино / Фото: Getty Images

Фреска Гверчино "Аврора на триумфальной колеснице" / Фото: Getty Images

Причиной для выселения женщины из виллы XVI века стало нарушение судебного запрета на проведение экскурсий по особняку и то, что одна из стен обрушилась и заблокировала проезд на близлежащей улице. Рита признала, что устраивала такие мероприятия, но объясняла, что это было необходимо для содержания и ремонта этого имения.

Она отказалась уходить из дома, в котором прожила 20 лет, поэтому полиция ее выселила.

Риту Дженретт выселяют из ее дома, 20 апреля 2023 год / Фото: Associated Press

Риту Дженретт выселяют из ее дома, 20 апреля 2023 год / Фото: Associated Press

Риту Дженретт выселяют из ее дома, 20 апреля 2023 год / Фото: Associated Press

Прежде чем стать принцессой, Рита была замужем за Джоном Дженреттом - конгрессменом из Южной Каролины, который был замешан в коррупционном скандале и ушел в отставку в 1980 году, а впоследствии попал в тюрьму.

Рита и Джон Дженретты / Фото: Associated Press

В 1981 году она дала резонансное интервью журналу Playboy, в котором подробно описала секс с Дженреттом на ступенях здания Капитолия США. Статья сопровождалась ее обнаженными фотографиями.

Рита Дженретт в особняке Playboy, 13 апреля 1981 года / Фото: Getty Images

Рита Дженретт держит журнал Playboy со своим изображением на обложке / Фото: Getty Images

С итальянским принцем она познакомилась в 2003 году, когда он был в браке со своей второй женой. Роман пары закончился разводом мужчины, а затем в 2009 году они официально поженились.

Портрет Риты Дженретт и ее покойного мужа Николо Бонкомпаньи-Людовизи / Фото: Associated Press

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