Принцесса Евгения, принц Эндрю и принцесса Беатрис / © Getty Images

Реклама

65-летний принц объявил эту новость в шокирующем заявлении 17 октября, что вызвало много разговоров вокруг королевской судьбы его дочерей — принцесс Беатрис и Евгении, а также титуле его бывшей жены Сары, которая до сих пор живет с ним под одной крышей.

Журнал People сообщает, что титулы и положение принцессы Беатрис и принцессы Евгении никак не затронуты этим резонансным решением, которое было принято на фоне возобновившегося внимания к связи принца Эндрю с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, умершем в 2019 году.

Принц Эндрю / © Getty Images

Принцесса Беатрис и ее младшая сестра принцесса Евгения не являются постоянно работающими членами королевской семьи, хотя обе сохраняют титул «принцесс». Девушки родились в королевской семье, будучи дочерьми принца Эндрю и внучками покойной королевы Елизаветы II, они сохранят свое место в линии наследования престола и свои титулы.

Реклама

В настоящее время принц Эндрю занимает восьмое место в очереди, за ним следуют его дочери и их собственные дети. Принцесса Беатрис занимает девятое место, за ней следуют ее дочери Сиенна Мапелли-Моцци и Афина Мапелли-Моцци, а принцесса Евгения — двенадцатое место, за ней следуют ее сыновья Август Бруксбэнк и Эрнест Бруксбэнк.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Обе принцессы занимаются частной карьерой, но иногда посещают важные семейные королевские мероприятия с другими высокопоставленными членами семьи. И пока не предполагается, что принцессы прекратят посещать их в свете событий, связанных с их отцом.

Мать принцессы Беатрис и принцессы Евгении — Сара — больше не может носить титул герцогини Йоркской и будет именоваться Сарой Фергюсон.

Сара и принц Эндрю / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких скандалах была замешана бывшая жена принца Эндрю.