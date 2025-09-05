«Оставьте ее в покое»: бывший парикмахер принцессы Дианы выступил с резкой поддержкой в адрес принцессы Кейт

Принцесса Кейт / © Associated Press

Бывший парикмахер принцессы Дианы, который работал с ней с 1990 года по 1997 год — Сэм Макнайт — высказался о новом образе Кейт Миддлтон, вызвавшем бурные обсуждения в западной прессе. Напомним, Макнайт и принцесса Диана впервые встретились во время съемок для британского Vogue, после чего стилист вдохновил принцессу на создание короткой стрижки, которая впоследствии стала ее фирменной.

В резком посте в Instagram Макнайт раскритиковал всех, кто критикует внешний вид Кейт.

Принцесса Кейт / © Getty Images

«Я шокирован, в ужасе, встревожен и возмущен всеми этими гнусными комментариями в адрес принцессы Уэльской, — написал он. — Волосы женщины — это очень личное для нее, это ее броня, защита, уверенность и многое другое. Я не могу поверить, насколько злыми и лишенными какой-либо эмпатии являются эти комментарии, большинство из которых, по-видимому, принадлежат другим женщинам, нападающие на другую уязвимую молодую женщину, у которой нет выбора из-за того, за кого она вышла замуж, и той роли, которую она взяла на себя, чтобы смело предстать перед публикой», — написал парикмахер.

Макнайт также упомянул в своем послании тот факт, что недавно принцесса прошла лечение от рака.

Так принцесса Кейт выглядела раньше / © Getty Images

«Уверен, она предпочла бы держаться подальше от публичной арены. Она блестяще, тихо и бескорыстно представляла нашу страну, ту мягкую силу, которая у нас все еще есть как у нации. Рак влияет на людей по-разному, но меняет жизнь каждого. Так что, ОСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОКОЕ. ПОЗОР ВАМ», — написал он.

Напомним, в марте 2024 года Кейт сообщила, что проходит лечение от рака, а в январе 2025 года она с «облегчением» сообщила, что сейчас у нее ремиссия.

Принцесса Уэльская в больнице / © Getty Images

Во время королевского визита в местную больницу в начале этого года принцесса Кейт рассказала о своем опыте, сказав пациентке, что ей «не пришлось» проходить курс лечения холодными шапочками — процедуру, которая помогает снизить риск выпадения волос, — во время лечения рака.

Напомним, еще летом публика обратила внимание, что Кейт покрасила волосы в более светлый оттенок. По всей видимости не всем ее поклонникам такая перемена в образе пришлась по душе.