Осудил войну и поблагодарил за помощь украинцам: рождественское обращение короля Бельгии Филиппа

В своем обращении к нации Его Величество сказал, что народ Украины борется за свою свободу и безопасность, как это делали его предки в конфликтах прошлого.

Далее он поблагодарил граждан Бельгии, которые открыли свои дома для украинских беженцев и отметил, что несмотря на проблемы, стоящие перед обществом, они найдут ответы.

Речь была записана на трех языках: французском, голландском и немецком.

Король Бельгии Филипп / Фото: Associated Press

Речь короля Филиппа в канун Рождества полностью:

"Леди и джентльмены! Подходит к концу год, который испытал и расстроил нас всех. После кризиса Covid мы надеялись на возвращение к нормальной жизни. Но затем произошел конфликт в Украине, жестокая и бессмысленная война, претендующая на замену силы закона законом силы. Это насилие, унесшее так много невинных жертв, трогает наши сердца. Этот конфликт напоминает нам о прошлом, которое, как мы думали, ушло навсегда. Наши предки боролись за свою свободу и безопасность, часто ценой своей жизни.

Сегодня мужчины и женщины мужественно борются в Украине за одни и те же идеалы. Мы будем продолжать поддерживать их. К этой трагедии добавился энергетический кризис и высокая инфляция, которые угрожают нашему благополучию. Для многих наших сограждан счета за электричество, отопление и питание стали повседневной заботой. Эта ненадежность является большим источником беспокойства. Как и изменение климата, последствия которого уже ощущаются в Бельгии. После наводнения летом 2021 года на нашу страну обрушилась невиданная засуха. Все эти кризисы могут обескуражить нас и привести к ощущению беспомощности и беспокойства. Мы должны уметь их слышать и возвращать надежду тем, кто потерял мужество. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не имеют простых ответов. Но мы найдем ответы благодаря нашему творчеству и нашей настойчивости. Есть веские причины верить в будущее.

В Бельгии нам повезло жить в демократическом обществе, которое, пусть и не идеальное, остается прочным. Общество, в котором постепенно внедряются меры поддержки, сети безопасности для тех, кто в них больше всего нуждается. Вокруг нас мы видим много обязательств и жестов солидарности. По всей стране наши сограждане стихийно открыли свои дома для украинских беженцев. Я хотел бы поблагодарить всех, кто делает все возможное для содействия по размещению и интеграции беженцев. Особенно в начале зимы, когда наша сеть приема перегружена. Но также и всех тех, кто ежедневно участвует в поддержке людей в неблагоприятных ситуациях, больных или людей с инвалидностью. Наше общество имеет большое чувство ответственности. Я впечатлен, увидев, насколько она присутствует среди молодежи. Многие из нас уже адаптировали свое поведение, чтобы уменьшить потребление энергии и уменьшить воздействие на окружающую среду. Наконец, история несет в себе послание доверия. Она учит нас, что мы способны преодолеть самые тяжелые кризисы – если мы делаем это вместе. Действительно, наше самое большое богатство — это связи, которые мы создаем. Более чем когда-либо каждый наш поступок, каким бы малым он ни был, каждый добрый жест, каждое внимание к планете имеют значение. Это должно придать нам смелости и надежды.

Дамы и господа, Королева и я надеемся, что новый год принесет нам мир – в мире, в Европе, в нашем обществе и в наших сердцах. Желаю вам счастливого Рождества и счастливого Нового года".

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