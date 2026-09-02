Осужденный сын королевы Метте-Марит поучаствовал в процессии на прощании с королем Харальдом V

Мариус Хойби / © Getty Images

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29-летний Мариус Хойби, сын королевы Норвегии Метте-Марит, принял участие в траурной процессии в память о покойном короле Харальде V.

Несмотря на то, что в настоящее время Хойби находится под домашним арестом в поместье Скаугум, официальной королевской резиденции нового короля Хокона VIII и королевы Метте-Марит, он принял участие в процессии по Королевскому дворцу в Осло.

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Норвежская королевская семья на прощании с королем Харальдом V / © Getty Images

Сын Метте-Марит от предыдущих отношений, не входящий в линию престолонаследия и не являющийся кровным родственником покойного короля, присоединился к семи членам норвежской королевской семьи, которые сопровождали гроб короля Харальда, когда его переносили из Красного зала дворца в дворцовую часовню, где он останется до похорон 9 сентября.

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Отметим, что Мариусу Хойби разрешили навестить покойного короля Харальда в больнице перед смертью монарха в пятницу, 28 августа, а также ему было разрешено присутствовать на официальных государственных похоронах.

Мариус Хойби / © Getty Images

Напомним, Хойби был приговорен к четырем годам тюремного заключения после того, как в июне был признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также по другим преступлениям. Он также получил двухлетний запретительный ордер в отношении одной из своих жертв. В следующем месяце он был переведен под домашний арест на время обжалования приговора, пишет People.

Мариус Хойби не имеет королевских титулов и никогда не исполнял никаких обязанностей в составе королевской семьи. Однако до своего ареста он посещал многие мероприятия вместе с норвежской королевской семьей.

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