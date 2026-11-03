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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Осужденный за насилие сын королевы Метте-Марит может вскоре оказаться на свободе

29-летний Мариус Хойби девять предыдущих месяцев провел в своем доме в Скаугуме под домашним арестом.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Мариус Хойби

Мариус Хойби / © Getty Images

Норвежские СМИ сообщают, что удовлетворено ходатайство об освобождении сына королевы Метте-Марит из-под стражи. В понедельник Окружной суд Осло рассмотрел вопрос о том, должен ли 29-летний Хойби по-прежнему находиться под строгим режимом ареста и носить брасет в своем доме в Скаугуме.

Новая команда защиты Мариуса Хойби добилась своего, несмотря на то, что обвинение хотело оставить Мариуса под стражей еще на четыре недели, пишет seher.no. Однако, прокуратура обжалует решение в Апелляционном суде Боргартинга. Была запрошена приостановка исполнения решения, сообщил телеканалу NRK адвокат полиции Ода Картеруд.

Мариус Хойби / © Getty Images

Мариус Хойби / © Getty Images

Это означает, что они просят не освобождать Хойби до рассмотрения апелляции. Вероятно, это произойдет в течение следующих двух дней.

Адвокат защиты отметил, что, по его мнению, Мариус продемонстрировал как способность, так и готовность воздерживаться от употребления наркотиков и совершения новых преступлений. Но, у обвинения была другая точка зрения на дело. Полицейский адвокат Ода Картеруд считает, что задержание по-прежнему необходимо, и после судебного заседания указала на недавние обстоятельства, которые заставили полицию не желать его отпускать.

«Мы объяснили, что, по нашему мнению, недавние обстоятельства указывают на то, что он не готов к освобождению. Время для этого просто еще не пришло», — сказала она изданию Aftenposten.

Мариус Хойби / © Associated Press

Мариус Хойби / © Associated Press

Если Апелляционный суд Боргартинга подтвердит решение окружного суда об его освобождении, это будет означать серьезные изменения в повседневной жизни Мариуса Хойби.

Напомним, Хойби был приговорен к четырем годам тюремного заключения после того, как в июне был признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также по другим преступлениям. Он также получил двухлетний запретительный ордер в отношении одной из своих жертв. А позже был переведен под домашний арест на время обжалования приговора.

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