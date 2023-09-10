От длинных волос до короткой стрижки: как выглядели прически княгини Шарлин в разные годы

Княгиня Монако Шарлин известна своей любовью к смене имиджа. В особенности супруга князя Альбера II любит экспериментировать с прическами.

Недавно мы вспоминали, какой была княгиня до встречи с князем Монако. А сегодня решили разобрать ее архивные фотографии и вспомнить, с какими прическами она появлялась на публике.

Почти всю жизнь Шарлин носила белые волосы. Сначала в молодости это были длинные волосы, которые пловчихе приходилось собирать в хвост, чтобы заниматься своей профессиональной деятельностью.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Также у девушки была очень стильная стрижка боб-каре. Она ей очень шла.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Когда Шарлин выходила замуж за князя Монако Альбера II у нее все еще были длинные волосы. Вы можете оценить ее прическу в день официальной регистрации их брака, 1 июля 2011 года, и то, как выглядела принцесса на самой свадьбе, 2 июля 2011 года.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Уже позже после рождения близнецов – принца Жака и принцессы Габриэллы – Шарлин подстриглась коротко и выкрасила волосы сперва в пшеничный блонд, а после и в пепельный. Ее укладки были всегда лаконичными и стильными. В то время княгиня также часто носила красную помаду.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

После того, как стало известно, что Шарлин "застряла" на более восьми месяцев в Южной Африке, где проходила длительное лечение, она снова поменяла цвет волос, покрасив его в более темный оттенок. Поклонники принцессы даже обеспокоились психическим здоровьем княгини.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на предкоронационном приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

После возвращения в Монако Шарлин снова сменила прическу. Сегодня она носит все так же короткую стрижку, а волосы выкрашены в теплый темный оттенок, приближенный к натуральному.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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