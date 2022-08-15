От Елизаветы II до Меган и Гарри: сколько зарабатывают члены королевской семьи

У единственной дочери королевы Елизаветы II сегодня день рождения. Принцессе Анне исполняется 72 года. Она начала работать на корону в 18 лет и продолжает делать это до сих пор, не торопясь на пенсию.

Ходят слухи, что на отдых королевская принцесса отправится после того, как скончается ее мать Елизавета II, а новым королем станет старший брат – принц Чарльз. Это связано с тем, что пока королева жива, ее дочь взяла на себя максимальное количество обязанностей и является членом королевской семьи, которая работает больше других.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Издание Express рассказывает о том, как принцесса Анна зарабатывает и сохраняет свое многомилионное состояние, которое нажила за долгие годы службы.

В то время как большинство активных членов королевской семьи полагаются на стипендии от королевы, принцесса Анна всегда пыталась зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. Начав работать в 18-летнем возрасте, юная принцесса заработала хорошую репутацию и много лет является покровительницей сотен организаций. За свою жизнь она пожертвовала почти столько же, сколько ее текущий собственный капитал.

Сообщается, что принцесса отдала 28 миллионов долларов (23 миллиона фунтов стерлингов) на благотворительность, в то время как ее текущий собственный капитал составляет 30 миллионов долларов (24 миллиона фунтов стерлингов). Большая часть этого капитала приходится на дорогие активы, которыми владеет королевская принцесса. Это включает в себя украшения - 7 миллионов долларов (5 миллионов фунтов стерлингов), и недвижимость - 15 миллионов долларов (12 миллионов фунтов стерлингов).

Принц Уильям / Фото: Associated Press

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Интересный факт, что состояние принцессы Анны такое же, как и у ее племянника - принца Уильяма. Однако как член семьи, который работает больше всего, она занимается лишь 7-е место в рейтинге самых богатых членов королевской семьи Великобритании.

А возглавляют первые ступеньки рейтинга королева Елизавета II c состоянием в 600 миллионов долларов (496 миллионов фунтов стерлингов), полученных в основном от Суверенного гранта и герцогства Ланкастер.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Состояние принца Чарльза - 100 миллионов долларов (82 миллиона фунтов стерлингов), что делает его вторым самым богатым из членов королевской семьи.

Меган и Гарри покинули семью в 2020 году, но доходы каждого из них оцениваются в 60 миллионов долларов (49 миллионов фунтов стерлингов).

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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