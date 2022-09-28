От глажки шнурков до слив на завтрак: странные привычки короля Чарльза III

Новый король Великобритании не только трудолюбив и работал без выходных еще до того, как сменить на посту Елизавету II. У короля Чарльза III есть несколько привычек, которые простым людям могут показаться странными.

Бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, однажды заявил, что Чарльз каждое утро заставлял одного из своих сотрудников выдавливать зубную пасту на его зубную щетку. Эту историю он рассказал в фильме "Служение членам королевской семьи: внутри фирмы".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Его пижаму гладят каждое утро, шнурки разглаживают утюгом, пробка в ванне должна находиться в определенном положении, а вода в ванной должна быть прохладной. А еще он заставляет своих слуг каждое утро выдавливать один дюйм зубной пасты на его зубную щетку", - рассказывалось в фильме, сообщает express.

В документальном фильме также рассказали о графике приема пищи Чарльза, а именно, что из-за привычки короля пропускать обед многие из его сотрудников вынуждены делать то же самое.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Бывший королевский корреспондент Гордон Рейнер ранее сказал The Telegraph: "Обед рассматривается как роскошь, которая мешает его работе, поэтому он ест поздний завтрак и работает до конца дня".

А бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрэди рассказал о том, что Чарльз всегда просил на завтрак две сливы, но никогда не ел вторую. "Однажды утром я подумал: "Хорошо, он ест только одну сливу на завтрак", поэтому я положил только одну сливу в тарелку и отправил ее в столовую. Но тарелку вернули со словами: "Его Королевское Высочество просит две сливы, пожалуйста".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, об удивительных кулинарных предпочтениях Чарльза и Камиллы мы уже рассказывали.

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