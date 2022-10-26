От "изгоя" до королевы-консорта: почему принцесса Анна не любила Камиллу

После смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол короля Чарльза III его супруга Камилла получила новый титул королевы-консорта. Сегодня она демонстрирует, что сделала все возможное за годы своего брака с королем, чтобы доказать свою приверженность монархии.

Можно смело говорить, что сегодня королева Камилла (кстати, приставку "консорт" из ее титула планируют убрать), делает все и даже больше для короны, подданных короля и королевской семьи. И отношение к ней внутри семьи тоже претерпело кардинальных перемен.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Как утверждает королевский автор Анжела Левин, у дочери королевы Елизаветы II всегда были непростые отношения с Камиллой. Многие годы принцесса Анна плохо ладила с женой своего брата Чарльза.

Автор недавно вышедшей книги "Камилла: от изгоя до королевы-консорта" заявила, что королевская принцесса не очень хорошо ладила со второй женой короля Чарльза, как, впрочем, и с первой - принцессой Дианой, пишет express.

"Она не очень хорошо ладила, или вообще не ладила с Дианой, но она также не ладила с Камиллой". Кроме того, известно, что принцесса Анна встречалась с Эндрю Паркер-Боулзом в начале 1970-х годов, который в 1973 году после прерывистых отношениях таки женился на Камилле. У Эндрю и Камиллы в браке родилось двое детей – сын и дочь. "А это значит, что у Анны и Камиллы также похожие вкусы на мужчин", - добавляет комментатор.

Королева Камилла, король Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Однако, время все расставило на свои места. Королевская принцесса увидела, как усердно трудилась Камилла и, как сильно изменился ее брат Чарльз, и теперь обе женщины очень хорошо ладят. Камилла сидела рядом с Анной на похоронах, и явно поддерживали друг друга.

Принцесса Анна и королева Камилла на похоронах Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, что королева-консорт Камилла будет коронована вместе со своим мужем Чарльзом 6 мая 2023 года. Непонятно только, какую корону наденет в этот день королева-консорт, так как из-за нее недавно разгорелся скандал.

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