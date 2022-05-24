От Кейт и Уильяма до королевы Елизаветы II: как британская королевская семья поддерживает Украину

От Кейт и Уильяма до королевы Елизаветы II: как британская королевская семья поддерживает Украину

Британская королевская семья с первых дней войны, развязанной Россией в Украине, поддерживает наше государство и всячески помогает. Даже королева Елизавета II публично демонстрирует, что она тоже с народом Украины несмотря на то, что никогда не выражает свою политическую позицию.

В начале марта королева Елизавета, выздоровев от коронавируса, провела первую официальную встречу с премьером Канады Джастином Трюдо. Об аудиенции тогда сообщили в официальном аккаунте королевской семьи.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Тогда в блоге опубликовали фото из аудиенции, где между королевой и Трюдо была крупная цветочная композиция символических цветов - синего и желтого. Тонкий намек в поддержку Украины рассмотрели не только украинские поклонники Ее Величества, но и иностранная пресса.

А в следующий раз королева появилась на публике в наряде, который не оставил места двусмысленности. В желтом пальто и шляпке, которую украсили синие цветы, Елизавета II посетила официальное открытие линии метро, названной в ее честь.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Искусные тонкие намеки в поддержку Украины подкрепляют добрые дела. Ее Величество сделала щедрое пожертвование комитету чрезвычайных ситуаций в Британии, который помогает украинским беженцам. Благотворительная организация публично поблагодарила королеву за вклад. А в Букингемском дворце разглашать детали прессе отказались, потому что это частное дело.

Публично об Украине королева упомянула в послании парламенту на официальном его открытии. Лично тогда Ее Величество не смогла присутствовать, послание прочитал ее наследник принц Чарльз.

Принц Чарльз на открытии парламента / Фото: Associated Press

Кстати, принц Чарльз и его жена Камилла тоже активно поддерживают Украину. Еще в начале марта супруги посетили Украинскую греко-католическую церковь в Лондоне и пообщались с диаспорой.

"Мы с женой глубоко тронуты чрезвычайной храбростью, щедростью и силой духа украинской общины, оказавшейся перед лицом ужасной агрессии. Наши мысли с вами в это критическое время", — сказал принц Чарльз.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Камилла так умилилась, что не сдержала слез и приобщилась к сбору средств для украинских беженцев, организованного газетой Daily Mail.

В международный женский день герцогиня Камилла пригласила на встречу супругу посла Украины в Великобритании Инну Пристайко, чтобы поговорить об ужасах, с которыми сталкиваются женщины в Украине.

А недавно Чарльз и Камилла встретились с украинской общиной в Канаде. В знак солидарности супруги пристегнули на одежду ленты сине-желтого цвета. Украинцы тогда подарили принцу и его супруге легендарные марки о русском корабле. Принимали почетных гостей в традиционной одежде и с хлебом и солью.

Первыми нарушили нейтралитет королевской семьи принц Уильям и герцогиня Кембриджская. В Твиттере они еще 26 февраля поддержали президента Зеленского и народ Украины в храбром сражении за будущее. А позже принесли сладости в Украинский культурный центр в Лондоне. Тогда принц Уильям признался, что даже их маленькие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта с волнением расспрашивают о войне в Украине.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

"Мы постоянно думаем о вас и нас действительно волнует, что происходит", – сказал принц Уильям.

И это не просто слова, в апреле герцоги Кембриджские посетили комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы лично узнать, какая еще поддержка нужна беженцам. И пообщались с помощью видеосвязи с работниками, оказывающими помощь непосредственно Украине.

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