От "Мегзита" до любимчика Елизаветы II: королевский биограф высказалась о громких скандалах семьи Виндзор

Журналистка Тина Браун всегда знала, где копать, чтобы получить лучшую информацию о членах британской королевской семье. В своей новой книге, которая называется The Palace Papers: Inside The House Of Windsor ("Документы Дворца: Внутри дома Виндзор") автор рассказывает о самых громких скандалах семьи Виндзор.