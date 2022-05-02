От "Мегзита" до любимчика Елизаветы II: королевский биограф высказалась о громких скандалах семьи Виндзор

Журналистка Тина Браун всегда знала, где копать, чтобы получить лучшую информацию о членах британской королевской семье. В своей новой книге, которая называется The Palace Papers: Inside The House Of Windsor ("Документы Дворца: Внутри дома Виндзор") автор рассказывает о самых громких скандалах семьи Виндзор.

Госпожа Браун начала работу над книгой два года назад. Еще когда Меган и Гарри оставались членами королевской семьи, а о секс-скандале опального принца Эндрю никто ничего не знал. По крайней мере в таких подробностях, которые известны миру теперь.

Обложка книги Тины Браун / thecut.com

Автор книги дала интервью The Cut по случаю выхода издания и поделилась своим мнением о самых громких королевских скандалах. Мнение это основывается на свидетельствах более чем ста источников, близких ко дворцу, они рассказали ей о самых разных аспектах королевской жизни: начиная от любимой туалетной бумаги принца Чарльза (предположительно, туалетной бумаги Kleenex Velvet) до коллекции плюшевых медведей герцога Йоркского. Одна замечательная особенность монархии, по ее мнению, заключается в том, что циклы хаоса повторяются.

Тина Браун / Associated Press

О принце Гарри

"Я очень сочувствую тому, через что Гарри прошел в своей жизни. Честно говоря, я начала с некоторого нетерпения из-за его постоянных войн с прессой, но когда я закончила исследование, я действительно почувствовала, что то, через что прошел Гарри, абсолютно позорно и шокирующе, и неудивительно, что он такой ожесточенный. С подросткового возраста его травили и травили. Пресса отвратительно обращалась с его подругами. У него было действительно тяжелое время. Я полностью понимаю, почему Меган посмотрела на все это и сказала: "Я ухожу".

О сложных отношениях Меган и Гарри с прессой

"Гарри провел так много лет, браня прессу, и теперь он, кажется, не может перестать говорить: давая интервью, которые являются довольно взрывными и агрессивными для остальных членов его семьи. Он, конечно, помнит, как сильно ему было больно, когда в его частную жизнь вторглись, но он собирается написать книгу собственных воспоминаний, которая явно будет вторгаться в частную жизнь других членов его семьи. Так что у него очень сложное, я бы сказала, запутанное отношение ко всему этому. Одним из больших открытий книги стало то, что один из очень близких ему людей сказал: "Мы всегда думали, что есть точка, до которой он пойдет. Королева тоже это чувствовала. Она не была удивлена, что Гарри решил уйти. Что их удивило, так это то, как воинственно и злобно все это происходило. Вот что их действительно ошеломило. И я думаю, что по сей день Чарльз, по-видимому, особенно озадачен тем, как все так быстро ухудшилось".

Меган и Гарри / Associated Press

О Мегзите

"Считаю ли я, что был лучший способ сделать это? Я уверена, что, если бы они сказали: "Послушайте, мы собираемся остаться в Канаде на год и попытаться обосноваться как семья", я думаю, что на самом деле это было бы отличной поддержкой. Но они хотели бежать. И действительно трудным вопросом была возможность зарабатывать деньги, сохраняя при этом свое королевское покровительство и положение. Это целая сложная путаница с конфликтом интересов, потому что, что бы они ни говорили о разделении этих интересов в своей коммерческой деятельности, они будут использовать корону. Вот почему им открывались коммерческие возможности, и они действительно открывались; речь шла о том, что они были королевскими особами. А монархия – это история о службе, которая не оплачивается. Я думаю, что они чувствовали, что можно заработать много денег и не быть частью королевской системы".

Об отношениях между Кейт и Меган

Кейт и Меган / Associated Press

"Даже если бы не было никакого напряжения, пресса бы создала его, потому что постоянное противопоставление двух женщин друг другу неизбежно заставляет людей нервничать. Это была очень сложная ситуация, потому что Гарри и его новая жена, которые на самом деле более интересны, очаровательны и харизматичны, чем пара номер один: это приведет к напряжению. Кейт — сильный персонаж, очень образованная, очень умная. Если подумать, она была первой королевской женщиной, имевшей хоть какое-то надлежащее образование. Она впечатляет, но она скучная, по сравнению с харизматичной Меган".

Говоря о Меган, автор вспоминает, что пресса действительно была беспощадна к ней. "Журналисты вели себя ужасно и типично, шовинистически и расистски. Подтекстом определенно была безупречная Кейт против сбивающей с толку Меган. Когда они обе были беременны, и Кейт держала свой живот — как это обычно делают беременные женщины — все говорили: "Как прекрасно, мать-Кейт". Но когда Меган была беременна, то все говорили, почему она всегда выставляет напоказ свою беременность? Это была откровенная дискриминация.

Меган ясно дала понять, что это было движущей силой ее несчастья, сказав об этом в интервью Опре, что она чувствовала себя совершенно незащищенной. Я действительно думаю, что они должны были лучше защищать Меган, лучше и быстрее. Вы не можете сказать прессе, чтобы она была позитивной, но вы можете сделать громоподобный упрек. Заявление королевы из Букингемского дворца могло бы помочь, но его не последовало".

О принце Эндрю, любимчике королевы

Принц Эндрю / Associated Press

"Когда я думаю о том, кого защищает дворец, на ум приходит Эндрю. Он тот, для кого дворец год за годом выпускал эти заявления. Это очень важный момент. Эндрю был защищен слишком долго, и если бы я была Меган, я бы посмотрела на это и подумала: "Этот невероятный болван и подлец получает всю эту защиту, и почему для меня никто не делает больше?".

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Мы видели ужасный провал, когда Эндрю сопровождал королеву на службе памяти по принцу Филиппу. Это было ужасно, и во дворце было много возмущения и гнева по этому поводу. Эндрю должен был передать королеву декану Вестминстера, чтобы Ее Величество сопроводили на ее место. Но Эндрю нагнулся, напрягся и протянул руку матери, и она взяла ее. Я думаю, королеве на самом деле нравится показывать, что Эндрю все еще ее сын, и что бы ни происходило с ним в общественной жизни, это не влияет на ее чувства к нему. Честно говоря, меня ошеломило то, что никто из других детей не привел ее на службу. Это была очень плохая ситуация".

О роли принца Эндрю в будущем

"Пока королева рядом, он может продолжать пробираться обратно (к общественной жизни и работе), но это не сработает, когда королем станет Чарльз или Уильям. У нового короля не будет абсолютно никаких отношений с Эндрю".

О монархии и будущем

В книге автор пишет, что монархия сохраняет общественный интерес и свою актуальность потому, что "играет в долгую". Институт британской монархии медленно, но верно претерпевает изменения благодаря скандалам, за которыми наблюдает весь мир. И вспомнила о травматичном браке Дианы и Чарльза в 1981 году, и о том, что сейчас внуки королевы женятся на простолюдинках.

Меган и Гарри / Associated Press

"Вся травма брака с Дианой заключалась в том, что Чарльз должен был жениться на девственнице, и она стала единственной доступной, потому что искать ее было все равно что пытаться найти лох-несское чудовище. А сейчас мы дошли до того, что внук королевы женится на разведенной темнокожей американке. Это довольно большое изменение. Мы подошли к моменту, когда разведенная, истерзанная скандалами герцогиня Корнуольская получит титул королевы-консорта, когда сын Елизаветы II станет королем, об этом официально уже заявила Ее Величество. И это женщина, которой даже не разрешили прийти на 50-летие Чарльза. Итак, монархия все время меняется и развивается, но, как любое крупное учреждение, оно меняется не быстро".

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