От модели до фотокорреспондента: история Ли Миллер, которая документировала войну

Она не была первой женщиной фотокорреспондентом, но вошла в историю фотографии благодаря своей самоотдаче, особому взгляду на искусство и бесстрашию.

Во время Второй мировой войны мир заговорил о талантливом фотографе по имени Ли Миллер, которая освещала для журнала Vogue такие события, как лондонский блиц, освобождение Парижа и концентрационные лагеря в Бухенвальде и Дахау. Благодаря своей работе она вошла в историю как военный фотокорреспондент. Однако карьера этой удивительной личности началась немного в другой отрасли, ведь она успела поработать моделью, актрисой и даже модный фотографом.

Кто такая Ли Миллер

Элизабет Миллер родилась в 1907 году в городе Покипси, штат Нью-Йорк. Ее родителями были Теодор и Флоренс Миллеры. Известно, что в семилетнем возрасте девочку изнасиловал друг семьи, после чего она заразилась гонореей и на протяжении многих лет лечилась. Этот ужасающий момент ее жизни повлиял на дальнейшее ее состояние, поскольку в юном возрасте ее исключали почти из каждой школы, которую она посещала, в основном из-за крайне плохого поведения.

Ли Миллер / Фото: Getty Images

Утешением для девушки было творчество - фотография, актерское мастерство и танцы. Привил ей любовь к искусству отец, который был фотографом-любителем. Ли с раннего возраста позировала для отца, причем обнаженной. Таким образом он пытался помочь ей справится с психологической травмой полученной после изнасилования. Поэтому в 18 лет Ли уже была очень уверенной перед камерой и умела позировать. Именно в этот период она решает переехать в Париж, чтобы учиться Школе сценического искусства Ладисласа Меджьеша. Во французской столице девушка прожила семь месяцев, после чего вернулась в США и решила покорить Нью-Йорк. Так в 19 лет она переезжает из родительского дома и знакомится с издателем Конде Наст - основателем издательского дома владеющего изданиями Vanity Fair, Vogue и The New Yorker, Наст буквально спас ее из-под колес автомобиля на Манхеттене. Издатель был очарован красотой девушки и предложил ей работу. Таким образом Миллер впервые появилась на обложке издания Vogue.

Так началась карьера Ли, ее приглашали на множество съемок, она сотрудничала с самыми востребованными фотографами того времени. Однако продлилось это не долго из-за фотографа по имени Эдвард Стайхен, который без ведома девушки использовал ее фото для рекламы Kotex, производившей средства личной гигиены. Ранее производители использовали на подобной продукции не снимки, а исключительно иллюстрацию, поэтому портрет молодой красавицы, по сути, положил конец ее карьеры. После этого случая Миллер приняла решения уехать в Париж и попробовать себя в фотографии, но уже не в качестве модели, а как фотограф. Так начинается новая глава жизни этой девушки.

Париж, первый успех и мужчины

В столице Франции Ли Миллер находит художника Ман Рэйя и буквально навязывается к нему в помощницы, но результате их отношения переросли в роман. На протяжении нескольких лет она была его музой, ученицей и любовницей. Именно Ман Рэй научил ее фотографии и во время романа с Миллер он создал свои самые известные работы, и на многих из них как раз изображена Ли.

Посетитель смотрит на фотографию Ли Миллер, работа Ман Рэя / Фото: Getty Images

Также во время своего пребывания в Париже девушка, конечно же, благодаря Ману, попадает в богемную тусовку в которой были Поль Элюар, Пабло Пикассо, Макс Эрнст и Жоан Миро. Именно в этот период жизни она открывает себя как фотограф-сюрреалист. Ее отношения с Ман Рэйем хоть и были не простыми и пропитаны творческой конкуренцией, продлились до 1932 года.

"Все было непросто. Я хотела быть художницей, точнее заниматься живописью. Я видела много произведений искусства, которые меня волновали. И я хотела создавать такие же сильные произведения", - объясняла Миллер свой выбор в радиоинтервью 1946 года. "Но вместо этого вы стали фотографом", - перебила ее репортер. "Я хотела учиться у лучшего фотографа в то время", - добавила Ли.

После расставания она перебирается в Нью-Йорк, где открывает свою собственную студию и параллельно продолжает работу на Vogue. Студия просуществовала всего два года - она ее закрыла, ради нового мужчины. В то время у Ли завязался роман с каирским бизнесменом Азизом Элуи Бэйем. Они поженились в июле 1934 года, и после медового месяца на Ниагарском водопаде Ли уехала с ним жить в Египет. Там она практиковалась фотографии на пустынных египетских пейзажах. В этот период своей жизни фотограф сделал один из своих самых известных сюрреалистических снимков "Портрет пространства".

В обществе, в котором Ли жила в Каире, ей было скучно. Спасаясь от монотонной жизни, фотограф стала отправляться в длительные экспедиции в пустыню, но в результате решила все же вернуться в Париж. В 1937 году Миллер знакомится на вечеринке с британским писателем и художником Роландом Пенроузом и у них начинается роман. Они вместе путешествовали, общались с известными художниками, среди их близких друзей был Пикассо, который, кстати, рисовал портреты Миллер шесть раз.

Также будучи уже довольно опытным фотографом Ли Миллер активно принимает участие в различных выставках, где демонстрируются ее работы. В 1939 году она окончательно бросила Бея и переехала в Лондон, чтобы быть с Пенроузом за которого вышла замуж аж в 1947 году.

Вторая мировая война

Когда фотограф жила в Лондоне с новым возлюбленным, началась Вторая мировая война. Родные уговаривали ее вернуться в США, но она решила остаться в Великобритании и работать военным фотокорреспондентом. Именно она была одно из тех, кто снимал ночные бомбардировки Лондона. К 1943 году Миллер стала аккредитованным военным корреспондентом Vogue, а в 1944-м объединилась с фотокорреспондентом Life Дэвидом Шерманом и они следовали за 83-й пехотной дивизией армии США, когда та продвигалась по линии фронта.

Миллер стала первой женщиной-фотожурналистом, сделавшей это. Она фотографировала освобождение Парижа, битву при Сен-Мало, полевые госпитали в Нормандии и освобождение концентрационных лагерей Дахау и Бухенвальда. Именно ее снимки стали первыми свидетельствами Холокоста. Тогдашний ее репортаж получил название "Нацистский урожай".

Из Дахау она и Шерман отправились в частную квартиру Гитлера в Мюнхене, где она попросила коллегу сфотографировать ее, моющуюся в ванне Гитлера. Это один из самых известных и глубоких портретов Ли, поскольку на фото она обнаженная сидела в белоснежной ванной фюрера, где стоял его портрет, а на полу были ее грязные истоптанные армейские ботинки, которые еще совсем недавно ходили по пропитанной смертью земле Дахау. Позже сын фотографа отмечал, что это фото было своего рода пощечиной Гитлеру.

"Я была первым корреспондентом, добравшимся до Берхтесгадена. Никто не знал, взят он или нет, поэтому я побежала по дороге, чтобы найти его самостоятельно, расталкивая немцев, пытавшихся сдаться. Интересно, было ли это разумным решением. Я догнала 7-ой пехотный полк 3-й дивизии, которому было приказано занять этот рубеж в течение часа", - писала Ли Миллер.

Ее целью было задокументировать войну, поэтому она фотографировала умирающих детей в венской больнице, крестьянскую жизнь в послевоенной Венгрии, трупы нацистских офицеров и членов их семей, казнь премьер-министра Ласло Бардоши.

При этом всем она страдала на от депрессий и алкоголизма, также у нее был посттравматический синдром, но Ли продолжала фотографировать и после войны еще два года проработала в Vogue, освещая моду и знаменитостей.

Модель позирует на улице, демонстрируя костюм. Фотография сделана Ли Миллер / Фото: Getty Images

Модель позирует на платформе в платье от Mary Black и шляпке от Renee Pavy. Фотография Ли Миллер / Фото: Getty Images

Своего единственного сына Энтони Ли Миллер родила в 40 лет и растила его с мужем на ферме в Великобритании. Карьеру фотографа она завершила в 50-х годах, но без дела не сидела, а нашла в себе еще один талант - кулинарный. Для своих гостей Миллер устраивала званые вечера подавая очень необычные блюда. Умерла она в возрасте 70 лет от рака.

После ее смерти, Энтони и его жена нашли на чердаке родительского дома около 60 тысяч негативов, 20 тысяч фотографий, документы и письма, спрятанные в коробках. Как оказалось, сын ничего не знал о карьере фотографа своей матери, поэтому занялся архивированием и популяризацией ее работ, чтобы мир о ней не забыл.

Сын Ли Миллер Энтони Пенроуз позирует на фоне ее портрета, сделанного Пикассо / Фото: Getty Images

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