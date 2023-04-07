От неряшливой домохозяйки до королевы: как преображалась супруга короля Чарльза – Камилла

Камилла Шанд никогда не была красоткой, не стремилась выйти замуж за принца и выросла в богатой семье, увлекаясь садоводством и лошадьми.

Несмотря на специфическую внешность, Камилла с первых минут знакомство привлекла королевского наследника Чарльза. Уже после мы узнали, что покорила принца обычная деревенская девушка своим прекрасным чувством юмора и умением слушать.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Рука об руку они идут рядом вот уже восемнадцать лет официального брака, но на самом деле гораздо дольше. До того момента, как сделать свои первые шаги в качестве члена королевской семьи в 2005 году, Камилла выглядела, как обычная богатая сельская домохозяйка и была из тех, кто прогуливается по Котсуолдсу (район в графстве Глостершир на юго-западе Англии) в джинсах и мешковатых толстовках.

Принц Чарльз и Камилла в 1970-х / Фото: Getty Images

Издание Daily Mail вспоминает, что в молодости Камилла носила небрежную укладку, по форме почти такую же, как носит и сейчас, но выглядело это совсем не аккуратно. Цвет ее окрашенных волос был подобран не очень удачно, а из-за не любви Камиллы к укладкам, волосы постоянно развивались в разные стороны. Не любила будущая королева Англии и делать макияж.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А ее близкая подруга, с которой Камилла однажды снимала квартиру в Лондоне, как-то рассказала, что будущая жена Чарльза могла вернуться домой и просто снять одежду бросив ее на пол. Словом, порядок для Камиллы был чем-то не очень важным. Но все изменилось в 2005-м.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

9 апреля Чарльз и Камилла стали официально мужем и женой. С тех пор над имиджем его супруги хорошо поработали королевские помощники и стилисты. Ее стрижка стала аккуратнее, на каждый светский выход делалась укладка, она начала делать легкий, но все же макияж и даже маникюр.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская в день свадьбы / Фото: Getty Images

Королева Камилла в 2005 году / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Getty Images

С годами цвет волосы Камиллы обрел новый идеальный оттенок – платиновый блонд – такой же, какой в последние десятилетия своей жизни носила королева Елизавета II.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

А недавно был выпущен официальный портрет Камиллы и Чарльза, приуроченный к коронации. На нем королева запечатлена в ярком синем платье с небольшим V-образным вырезом и безупречной укладкой. Именно такой идеальной и под стать королю королевой Камилла и запомнится публике.

Король Чарльз III и королева Камилла, автор фото Хьюго Бернанд / Фото: Getty Images

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

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