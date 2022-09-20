От платьев до аксессуаров: кто из королевских особ сделал повторы своих старых образов на похоронах Елизаветы II

Дамы на траурной церемонии отдали предпочтение вещам и аксессуарам уже проверенных брендов и фасонов.

19 сентября в Великобритании состоялись похороны королевы Елизаветы II, которая пробыла на троне 70 лет. За грандиозной и грустной церемонией прощания с монархом наблюдал весь мир. Также особо пристальное внимание было к членам семьи королевы и высокопоставленным гостям, приглашенным на это траурное мероприятие.

Рассматривая фото с похорон Елизаветы II, можно заметить, что не все из присутствующих дам надели новинки, ведь на многих были вещи, в которых они уже появлялись на публике ранее или тех же фасонов.

Принцесса Уэльская

Кэтрин надела похорон королевы элегантное платье-пальто от Alexander McQueen с лацканами и пуговицами. Дополнили ее образ шляпа с широкими полями и вуалью от Philip Treacy, черные колготки, перчатки и замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi.

Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Точно в таком же образе супруга принца Уильяма уже появлялась, причем дважды. Впервые в таком же платье, только белого цвета, мы видели принцессу Уэльскую во время приема, организованного для лидеров G7 в Корнуолле год назад.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Во второй раз Кейт надела свое потрясающее платье-пальто на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Герцогини Камилла и Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская

Супруга принца Гарри выбрала для траурной церемонии платье-кейп от бренда Stella McCartney и шляпе от британского модиста Стивена Джонсона, созданной для Dior. дополнили лук герцогини высокие перчатки и серьги с жемчужинами и бриллиантами, которые ей подарила королева в 2018 году.

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Точно в таком же платье, только синего оттенка, Меган появлялась в 2018 году, когда еще выполняла королевские обязанности.

Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри / Фото: Getty Images

Также не нового фасона и шляпа у Меган. В точно такой, только белого оттенка, она посетила летом этого года платиновый юбилей королевы Елизаветы II.

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Associated Press

Королева Рания

Особое внимание привлекла во время похорон Елизаветы II королева Иордании Рания. Дело в том, что на службу она пришла в платье и плаще 21-летней давности.

Королева Рания с мужем / Фото: Getty Images

Впервые этот наряд Рания надевала во время своего черырехдневого тура в Лондон, в 2001 году. Таким образом она решила почтить память покойной королевы, надев наряд, в котором с ней познакомилась.

Королева Рания и Елизавета II / Фото: Getty Images

Но это еще не все. Также она повторила и обувь. В туфлях в стиле Мэри Джейн от бренда Jennifer Chamandi Рания также посетила днем ранее интервью.

Королева Камилла

Во время службы Камилла, королева-консорт, появилась в черном платье от дизайнера Фионы Клэр Олдридж, с которой сотрудничает уже много лет.

Камилла, королева-консорт / Фото: Associated Press

Ранее Камилла неоднократно надевала похожие платья в этом же фасоне. В подобном наряде красного цвета, мы ее уже видели в 2021 году.

Камилла, королева-консорт / Фото: Getty Images

Также она взяла клатч от бренда Launer (любимой марки сумок королевы Елизаветы II), с которым была замечена на прошлой неделе.

Принцесса Евгения

Внучка Елизаветы II надела на службу элегантное черное пальто с золотыми пуговицами от Day Birger Et Mikkelsen, шляпку и туфли Givenchy, но наше внимание в этом образе привлекла сумка в форме гармошки.

Принцесса Евгения и принцесса Беатриса / Фото: Getty Images

С точно таким же аксессуаром Евгения посетила похорон своего дедушки в прошлом году - принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Также на ней были те же туфли от Givenchy.

Принцесса Евгения / Фото: Associated Press

Принцесса Евгения / Фото: Associated Press

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