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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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От похвалы до критики: почему все обсуждают рисунок принца Джорджа Уэльского

Старший сын принца и принцессы Уэльских, принц Джордж, получил похвалу и критику за свои невероятные художественные способности.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

В последнем номере журнала Country Life, приглашенным редактором которого выступил принц Уильям, был опубликован невероятный рисунок его собственного сына, принца Джорджа.

Член королевской семьи посвятил целую страницу детальной прорисовке птицы карандашом, а подпись к рисунку показала, что Джордж завершил его, когда ему было 12 лет.

Несмотря на потрясающий внешний вид, в интернете разгорелись споры после того, как выяснилось, что рисунок зимородка на самом деле был создан по материалам онлайн-урока рисования (The Virtual Instructor).

Художник Мэтт Фусселл, основатель обучающей платформы, рассказал изданию USA Today о такой возможности, и хотя он не смог подтвердить, пользовался ли член королевской семьи этим курсом, он сказал: «Сходства, безусловно, впечатляют».

Однако королевские фанаты поспешили встать на защиту Джорджа, объяснив, что это все равно невероятно впечатляющее достижение, даже несмотря на то, что он использовал пошаговую инструкцию для его выполнения.

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

В соцсетях появилось множество восторженных отзывов от пользователей, восхваляющих Джорджа за его старания и навыки.

«Нет ничего постыдного в использовании учебника, и молодец, что хочет научиться рисовать птиц», «Это все равно очень хороший рисунок, независимо от того, копия это или нет», «Это вполне допустимый способ учиться искусству», — пишут фолловеры.

В королевской семье страстным любителем акварели является король Чарльз — дедушка Джорджа.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

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