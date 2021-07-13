От принцессы Дианы до Грейс Келли: как выглядели королевские особы в купальниках

От принцессы Дианы до Грейс Келли: как выглядели королевские особы в купальниках

Современных принцесс редко увидишь на пляже. Королевские особы, конечно, отдыхают и делают это на частных виллах вдали от глаз простых смертных. Мы собрали подборку принцесс, которые когда-то были запечатлены на отдыхе папарацци.

Недавно мы вспоминали, как часто раньше княгиню Монако Шарлин фотографировали в купальниках. Она профессиональна пловчиха, и купальник был ее спортивной формой. После замужества с князем Альбером II с большим спортом Шарлин завязала, больше ее в таком виде не видел никто на публике.

Княгиня Монако Шарлин / Getty Images

В юные годы на пляже часто появлялась принцесса монакская Каролина - старшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли.

Принцесса Каролина / Getty Images

Ее фотографировали как с друзьями, так и с ее первым мужем Филиппом Жюно, парижским банкиром. Кстати, в 1992 году брак Каролины и Филиппа был аннулирован Римско-католической церковью.

Принцесса Каролина в белом купальнике / Getty Images

Принцесса Каролина / Getty Images

Принцесса Каролина / Getty Images

Принцесса Уэльская Диана часто была запечатлена во время отдыха на пляжах. За ней по пятам всюду следовали фотографы. Вот на этом фото Диана в леопардовом купальнике у берегов юга Франции в июле 1997 года.

Принцесса Диана / Getty Images

Принцесса Диана с сыновьями и мамой / Getty Images

Также принцесса Диана была запечатлена вместе со своими сыновьями – принцами Уильямом и Гарри, и со своей матерью Фрэнсис Шанд-Кидд. Они наслаждались весенним отдыхом на острове Неккер. Принц Гарри сидит на коленях у матери.

Мари Шанталь Миллер, будущая жена принца Греции Павла, в экстравагантной позе запечатлена рядом со своей сестрой Пией (в желтом купальнике). Они отдыхают в бассейне отеля Belair, Кап-Ферра, июль 1991 года.

Мари Шанталь Миллер / Getty Images

А это снова принцесса Каролина и ее сын Стефано Казираги на пляже 8 мая 1988 года в Сен-Тропе, во Франции.

Принцесса Каролина с сыном / Getty Images

Даже британского принца Чарльза однажды запечатлели во время отдыха на пляже. Он бежал по пляжу в одних плавках. Фото было сделано в 1985 году, спустя год после рождения его младшего сына Гарри. Теперь по пляжу Чарльз ходит в костюме и в сопровождении своей супруги Камиллы.

Принц Чарльз / Getty Images

Несколько фотографий княгини Монако Грейс Келли также были опубликованы папарацци. Это фото датировано 1978 годов и сделано на в Нью-Джерси, США.

Принцесса Каролина и княгиня Грейс Келли / Getty Images

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А это снимок еще совсем молодой Грейс Келли. Она была запечатлена на пляжном полотенце среди шезлонгов и зонтиков на Лазурном берегу. Это кадр не из реальной жизни, а со съемок фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора". Франция, 1955 года.

Грейс Келли / Getty Images

Принцессы в купальниках (13 фото)

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