От принцессы Дианы до Коко Шанель: 30 феминистских цитат, которые вдохновляют

"Я могу сама купить себе цветы" - заявила однажды певица Майли Сайрус. И это не единственная цитата, которую хочется вспомнить в Международный женский день.

Всемирный праздник стал центром движения за права женщин и привлекает внимание к борьбе за гендерное равенство и права женщин, начиная от репродуктивных прав и заканчивая равной оплатой труда и жестоким обращением с женщинами. Издание Hello! собрало тридцать самых известных и громких цитат знаменитых женщин, которые актуальны и сегодня.

"Люди думают, что мужчина - единственный способ самореализации. На самом деле для меня работа - способ получше", - принцесса Диана.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Экстремисты показали, что их больше всего пугает. Девушка с книгой", - Малала Юсуфзай.

"Нет предела тому, чего мы, женщины, можем достичь", - Мишель Обама

"Чтобы быть феминисткой, вам не нужно играть в переодевания. Вы феминистка именно такая, какая вы есть. Вы можете быть женщиной, которая хочет хорошо выглядеть, и при этом отстаивать равенство женщин. Для феминизма не существует униформы", - Меган, герцогиня Сассекская.

"Феминизм – это не диктат. Он не приказывает, он не догма. Он всего лишь отстаивает право свободного выбора", - Эмма Уотсон.

"Никто не может вызвать в вас чувство собственной неполноценности без вашего согласия", - Элеонора Рузвельт.

"Права человека - это права женщин, а права женщин - это права человека", - Хиллари Клинтон.

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

"Феминистка - это любая женщина, которая говорит правду о своей жизни", - Вирджиния Вульф.

"Каждая девушка должна всегда знать две вещи: чего и кого она хочет", - Коко Шанель.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

"Каждый раз, когда женщина заступается за себя, она заступается за всех женщин", - Майя Энджелоу.

"Успех каждой женщины должен вдохновлять другую. Мы сильнее всего, когда подбадриваем друг друга", - Серена Уильямс.

"Это не женское освобождение, это женское и мужское освобождение", - Рут Бейдер Гинзбург.

"Феминизм касается не только женщин; речь идет о том, чтобы позволить всем людям вести более полную жизнь", - Джейн Фонда.

"Женщина - спутница мужчины, одаренная равными умственными способностями", - Махатма Ганди.

"Я верю в то, что нужно быть сильным, когда кажется, что все идет не так. Я считаю, что счастливые девушки - самые красивые девушки. Я верю, что завтра будет другой день, и я верю в чудеса", - Одри Хепберн.

Одри Хепберн / Фото: Getty Images

"У сильных женщин нет "отношений", у нас есть стандарты, - Мэрилин Монро.

"Я могу купить себе цветы", - Майли Сайрус.

"Я не знаю живой женщины, которая не была бы смелой", - Риз Уизерспун.

"Я думаю, что женщины очень сильны, и я думаю, что вместе мы сильнее, чем порознь", - Зендея.

Зендея / Фото: Associated Press

"Есть что-то особенное в женщине, которая доминирует в мире мужчин. Требуется определенная грация, сила, ум, бесстрашие и наглость, чтобы никогда не принимать "нет" за ответ", - Рианна.

"Ни одной женщине нельзя говорить, что она не может принимать решения относительно своего тела. Когда права женщин подвергаются нападкам, мы сопротивляемся", - Камала Харрис.

"Женщины составляют более половины населения и потенциала в мире, поэтому несправедливо и нецелесообразно, чтобы их голоса, наши голоса оставались неуслышанными на самых высоких уровнях принятия решений", - Меган Маркл.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Нет ничего, что мог бы сделать мужчина, чего бы я не смогла сделать лучше и на каблуках, - Джинджер Роджерс.

"Одна из лучших вещей, которые когда-либо случались со мной, это то, что я женщина. Так должны чувствовать все женщины", - Мэрилин Монро.

"Феминизм - это не палка, которой можно бить других женщин. Это о свободе. Это об освобождении. Речь идет о равенстве", - Эмма Уотсон.

"Женщины всегда говорят: "Мы можем делать то же, что и мужчины". Но мужчины должны говорить: "Мы можем делать то же, что и женщины", - Глория Стайнем.

"Мне потребовалось довольно много времени, чтобы развить голос, и теперь, когда он у меня есть, я не собираюсь молчать", - Мадлен Олбрайт.

"Моя мама сказала мне: "Знаешь, милая, однажды ты должна остепениться и выйти замуж за богатого человека. И я сказала: "Мама, я богатый человек", - Шер.

Шер / Фото: Associated Press

"Я по-прежнему считаю, что женщины должны получать равную оплату и относиться к ним нужно с уважением", - Долли Партон.

"Я думаю, что каждой сильной женщине в истории приходилось идти по тому же пути, и я думаю, что именно сила вызывает замешательство и страх", - принцесса Диана.

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