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От принцессы Кейт до королевы Елизаветы II: кто из королевских особ носил барби-розовый оттенок
Этот яркий и жизнерадостный цвет не очень ассоциируется с королевами или принцессами, но все они его очень любят и часто носят.
Совсем недавно королева Бельгии Матильда появилась на официальном мероприятии в ярко-розовом костюме от бренда Christian Dior. Ее Величество выбрала элегантный и лаконичный ансамбль, который включал приталенное платье с бантиком на шее и поясом на талии, а также жакет с пуговицами.
Этот наряд она дополнила шляпкой-таблеткой, а также несколькими лаконичными бежевыми аксессуарами.
Однако Матильда не единственная королевская особа, которая любит такой яркий барби-розовый оттенок. Многие принцессы, королевы и другие представительницы их известных семей надевали этот цвет на разные мероприятия, поэтому предлагаем вспомнить самые интересные их образы разных лет.
Принцесса Кейт
Королева Максима
Королева Летиция
Королева Елизавета
Королева Сильвия
Кронпринцесса Виктория
Кронпринцесса Мари Шанталь
Кронпринцесса Мэри (сейчас уже королева)
Софи, герцогиня Эдинбургская
Зара Тиндалл
Принцесса Диана