От принцессы Кейт до королевы Елизаветы II: кто из королевских особ носил барби-розовый оттенок

Королевские особы в розовом

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Совсем недавно королева Бельгии Матильда появилась на официальном мероприятии в ярко-розовом костюме от бренда Christian Dior. Ее Величество выбрала элегантный и лаконичный ансамбль, который включал приталенное платье с бантиком на шее и поясом на талии, а также жакет с пуговицами.

Этот наряд она дополнила шляпкой-таблеткой, а также несколькими лаконичными бежевыми аксессуарами.

Королева Бельгии Матильда и король Филипп / © Getty Images

Однако Матильда не единственная королевская особа, которая любит такой яркий барби-розовый оттенок. Многие принцессы, королевы и другие представительницы их известных семей надевали этот цвет на разные мероприятия, поэтому предлагаем вспомнить самые интересные их образы разных лет.

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Принцесса Кейт

© Associated Press

Королева Максима

© Getty Images

Королева Летиция

© Getty Images

Королева Елизавета

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Королева Сильвия

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Кронпринцесса Виктория

© Getty Images

Кронпринцесса Мари Шанталь

© Getty Images

Кронпринцесса Мэри (сейчас уже королева)

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Софи, герцогиня Эдинбургская

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Зара Тиндалл

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Принцесса Диана

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