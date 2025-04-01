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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

От принцессы Кейт до королевы Елизаветы II: кто из королевских особ носил барби-розовый оттенок

Этот яркий и жизнерадостный цвет не очень ассоциируется с королевами или принцессами, но все они его очень любят и часто носят.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королевские особы в розовом

Королевские особы в розовом

Совсем недавно королева Бельгии Матильда появилась на официальном мероприятии в ярко-розовом костюме от бренда Christian Dior. Ее Величество выбрала элегантный и лаконичный ансамбль, который включал приталенное платье с бантиком на шее и поясом на талии, а также жакет с пуговицами.

Этот наряд она дополнила шляпкой-таблеткой, а также несколькими лаконичными бежевыми аксессуарами.

Королева Бельгии Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Бельгии Матильда и король Филипп / © Getty Images

Однако Матильда не единственная королевская особа, которая любит такой яркий барби-розовый оттенок. Многие принцессы, королевы и другие представительницы их известных семей надевали этот цвет на разные мероприятия, поэтому предлагаем вспомнить самые интересные их образы разных лет.

Принцесса Кейт

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Максима

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиция

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Елизавета

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Сильвия

/ © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцесса Виктория

/ © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцесса Мари Шанталь

/ © Getty Images

© Getty Images

Кронпринцесса Мэри (сейчас уже королева)

/ © Getty Images

© Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская

/ © Getty Images

© Getty Images

Зара Тиндалл

/ © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Диана

/ © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
107
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