От робкого мальчика не осталось и следа: королевские поклонники восхищаются принцем Джорджем

Публику порадовал очередной совместный выход отца и сына во Франции.
Принц Уэльский и его старший сын – 10-летний принц Джордж – присутствовали в субботу на четвертьфинальном матче чемпионата мира по регби между Уэльсом и Аргентиной на стадионе "Марсель" во французском Марселе.
Очевидцы рассказали изданию express о том, как изменился юный принц Джордж. "Наблюдая перед матчем, как принцы Уильям и принц Джордж встречаются с представителями валлийских и аргентинских ассоциаций регби, их манеры настолько похожи! Очень приятно видеть, как Уильям направляет своего сына и мягко выводит его на мировую арену", - сказал один из них.
Остальные королевские поклонники отметили, что 10-летний сын Кейт и Уильяма стал уверенным в себе и все это благодаря правильному примеру и воспитанию.
"Он становится взрослым и уверенным в себе, учится у мастера", "Он, определенно, очень уверен в себе, и его отец, определенно, гордится им", "Джордж потерял свою робость и стал уверенным в себе! Смотрит на всех прямо, а не опустив глаза, как раньше! Прекрасный, очаровательный молодой принц!" - пишут королевские поклонники в соцсетях.
Мама Джорджа, принцесса Кейт, также присутствовала на матче по регби во Франции, но на следующий день. Она покорила публику новым луком и красивой укладкой.
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