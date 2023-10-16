От робкого мальчика не осталось и следа: королевские поклонники восхищаются принцем Джорджем

Принц Уэльский и его старший сын – 10-летний принц Джордж – присутствовали в субботу на четвертьфинальном матче чемпионата мира по регби между Уэльсом и Аргентиной на стадионе "Марсель" во французском Марселе.

Очевидцы рассказали изданию express о том, как изменился юный принц Джордж. "Наблюдая перед матчем, как принцы Уильям и принц Джордж встречаются с представителями валлийских и аргентинских ассоциаций регби, их манеры настолько похожи! Очень приятно видеть, как Уильям направляет своего сына и мягко выводит его на мировую арену", - сказал один из них.

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Associated Press

Остальные королевские поклонники отметили, что 10-летний сын Кейт и Уильяма стал уверенным в себе и все это благодаря правильному примеру и воспитанию.

"Он становится взрослым и уверенным в себе, учится у мастера", "Он, определенно, очень уверен в себе, и его отец, определенно, гордится им", "Джордж потерял свою робость и стал уверенным в себе! Смотрит на всех прямо, а не опустив глаза, как раньше! Прекрасный, очаровательный молодой принц!" - пишут королевские поклонники в соцсетях.

Принц Уильям с сыном Джорджем / Фото: Getty Images

Мама Джорджа, принцесса Кейт, также присутствовала на матче по регби во Франции, но на следующий день. Она покорила публику новым луком и красивой укладкой.

Принцесса Уэльская поздравляет сборную Англии с победой в раздевалке после четвертьфинального матча чемпионата мира по регби во Франции 2023 / Фото: Getty Images

Читайте также: