От слез до идеальной выдержки: эксперт рассказал, что испытывали Кейт, Камилла, Меган и Софи на службе по Елизавете II

Члены королевской семьи 15 сентября посетили службу в честь королевы Елизаветы II в Вестминстер-холле. Эксперт по языку тела рассказал о том, кто из членов семьи какие эмоции испытывал в этот день.

По словам эксперта Джуди Джеймс, все женщины королевской семьи по-разному выражали свое горе, когда они присутствовали на государственной службе в честь монарха в среду, пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Кейт, принцесса Уэльская, казалась безмолвно убитой горем, когда следовала за гробом из Букингемского дворца в Вестминстер-холл на машине.

Графиня Уэссекская Софи, по мнению эксперта, едва ли сдерживала слезы. Было видно, что королева для Софи - очень близкий по духу человек. Не зря, наверное, именно Софи была любимой невесткой и Елизаветы, и принца Филиппа.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

А вот Меган, герцогиня Сассекская, демонстрировала идеальную выдержку. Она не проронила ни слезинки, но зато показала идеальный и очень низкий реверанс как знак глубокого уважения монарху.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Уильям, принц Уэльский, и Гарри, герцог Сассекский, снова отложили в сторону свою непрекращающуюся вражду и встали рядом друг с другом, сопровождая любимую бабушку в здание парламента.

Когда процессия двигалась по Лондону, между членами королевской семьи были очень большие пространственные промежутки, поэтому никакого взаимодействия не было, а это означало, что все они выглядели одинокими и погруженными в свои размышления.

"Даже жены, которые следовали за мужчинами на машинах, казалось, молчали, как вербально, так и не вербально. Кейт сидела рядом с Камиллой грустная, а Софи сидела, погруженная в грустные размышления рядом с Меган. Когда Кейт вошла в зал дворца, она казалась такой же безмолвно убитой горем, как и Софи, с тяжелым глотанием, сжатыми губами и прищуренными глазами, предполагающими, что она была близка к слезам. Не было никаких признаков общения, пока они не выстроились в очередь, чтобы выйти парами", - говорит эксперт.

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Многие заметили, что Гарри и Меган были одними из не многих, кто в этот день держался за руки, выходя из Вестминстер-холла. Скорее всего, это не было запрещено протоколом, так как Зара и Майк Тиндалл также держались за руки. А для Меган и Гарри этот жест поддержки очень важен, поскольку так они выражают истинную близость и поддержку друг другу.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

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