От светской львицы до кандидата в президенты: как крестница Путина – Ксения Собчак – стала одиозной персоной в РФ

Ксения Собчак – российская журналистка, ведущая, актриса, общественный деятель, член партии "Гражданская инициатива". О том, как Собчак начинала свой "путь славы" с роли ведущей проекта "Дом 2" и стала политической журналисткой и даже кандидатом в президенты РФ, рассказываем в нашем материале.

Семья, детство, учеба

Ксения Собчак / Associated Press

Ксения – дочь первого и единственного мэра Санкт-Петербурга - Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой. Родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. В силу положения ее отца Ксения была с раннего детства знакома со многими будущими представителями высших кругов российской власти. Считается, что Ксения – крестница президента Владимира Путина, но в интервью Радио НВ в 2019 году Собчак опровергла эту информацию, заявив, что кремлевский лидер присутствовал на ее крестинах, но не является ее крестным отцом. "Он присутствовал на крещении, был очень близок с моим отцом (поэтому он на всех фотографиях там есть), но, как я помню, вообще не был моим крестным отцом. У нас вообще не было (как я помню, мне было 12 лет) такого обряда. Путин не мой крестный отец", - заявила Собчак. А вот мать Ксении – Людмила Нарусова – в интервью "Коммерсанту" однажды рассказала, что ее дочь была крещена в 1993 году, а ее крестным отцом является отец Гурий, служивший в Александро-Невской лавре, а крестной матерью – университетская подруга Нарусовой по имени Наталья.

Владимир Путин, Ксения Собчак и Людмила Нарусова / Associated Press

Училась Собчак в средней школе № 185 с углубленным изучением английского языка, а окончила школу при РГПУ имени А.И.Герцена. Отец девочки хотел, чтобы она поступила на юрфак Санкт-Петербургского государственного университета, но Ксения в знак протеста выбрала факультет международных отношений. После смерти отца в 2001 году (Собчак умер в 2000-м) переехала в Москву и перевелась в МГИМО. Получила диплом магистра политологии.

Ксения Собчак / Associated Press

Карьера на ТВ и известность

В столице Ксения Собчак решила делать карьеру на телевидении, поскольку считала работу рядовым сотрудником аппарата Министерства иностранных дел или службу в посольстве слишком "мелкой" для себя. Она начала ходить по кастингам и в 2004 году была выбрана ведущей реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Проект стал самым продолжительным реалити-шоу в истории и удостоился включения в Книгу рекордов Гиннесса, а его ведущая Ксения Собчак прославилась на всю страну. Собчак проработала в проекте до 2012 года, ее зарплата выросла с 10 до 50 тысяч долларов в месяц.

Ксения Собчак / Associated Press

Далее был проект "Блондинка в шоколаде", посвященный частной жизни Собчак, "Звездный бульвар", "Кто не хочет стать миллионером?" "Последний герой-6. Забытые в раю", "Две звезды", "Цирк со звездами", "Танцы со звездами", а кроме этого, Собчак стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих на различных корпоративах. Работала Ксения и ведущей авторской программы "Серебряный дождь" на радио, а также занимала пост главного редактора мужского глянца Max, женских SNC и L'Officiel.

В январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". В нем журналистка берет интервью у известных людей.

Отношения семьи Собчак с Путиным

Владимир Путин и Ксения Собчак / Associated Press

В апреле 1990 года Анатолия Собчака выбрали депутатом Ленсовета. Он набирал штат помощников, среди которых оказался и Путин. Свели их общие знакомые, товарищи из КГБ. В 90-е годы появились публикации о том, что Собчак был осведомителем спецслужб, рассказал об этом бывший сотрудник КГБ и однокурсник Путина – Юрий Швец, ныне живущий в США. Об этом он рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.

Между семьями Собчака и Путина сложились дружеские отношения. В своих интервью Ксения не раз вспоминала, как вместе с отцом и семьей на тот момент еще только будущего президента РФ они ездили на отдых в Финляндию. Говорят, именно Анатолий Собчак посодействовал тому, чтобы президент Борис Ельцин выбрал своим преемником Владимира Путина. А когда в 1997 году Собчака обвинили в злоупотреблениях на посту мэра Санкт-Петербурга, опасаясь ареста, именно Путин помог ему выехать во Францию, а спустя два года вернуться обратно и занять одну из ключевых ролей во время предвыборной кампании Владимира Владимировича в 1999 году.

Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой / Associated Press

Вокруг смерти Анатолия Собчака тоже ходило много легенд. Он скончался в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске. Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность. Ни дочь Ксения, ни вдова – Людмила Нарусова – не верили в то, что смерть наступила естественным образом. Вскрытие делали дважды, но следов насильственной смерти так и не нашли. На похоронах Собчака присутствовал и Путин.

Собчак оппозиционерка и кандидат в президенты

Ксения Собчак / Associated Press

Общественно-политическая деятельность Ксении Собчак началась в 2006 году с создания организации "Все свободны!", движение это она называла неполитическим, нацеленным на оказание помощи и поддержки молодым людям. Политологи пытались анализировать деятельность этой организации и не могли понять, зачем это потребовалось Собчак. Российский галерист и публицист Марат Гельман предположил, что Собчак могла нацелиться на политическую карьеру в "Единой России" и собирала своих сторонников в преддверии выборов в Государственную думу V созыва в 2007 году. А глава "Молодежного яблока" Илья Яшин сомневался в самостоятельности Собчак и делился с журналистами мнением, что "Все свободны!" могли быть созданы с одобрения Администрации президента для критики оппозиции.

Ксения Собчак / Associated Press

Однако деятельность организации достаточно быстро прекратилась. В следующий раз Собчак громко заявила о себе в общественно-политическом контексте в ходе массовых протестов 2011—2013 годов, толчком к которым стали массовые нарушения на выборах в Государственную думу VI созыва. Тогда на митинг на Болотной площади Ксения пришла как рядовой участник, возмущенный массовой фальсификацией. Однако на митинг, приуроченный к инаугурации Владимира Путина в 2012 году, организованный на той же Болотной, Собчак не пришла. Участие в протестных акциях создало для Собчак проблемы в работе - многие телеканалы стали разрывать с ней контракты и даже вырезали из эфиров фрагменты с ее участием. К августу 2012 года Собчак потеряла все контракты на федеральном телевидении. Но политические амбиции журналистки никуда не делись.

Ксения Собчак / Associated Press

Позже Собчак заявила, что идет в президенты РФ и даже при личной встрече сообщила об этом президенту Путину. 8 февраля 2018 года Ксения Собчак была зарегистрирована в качестве кандидата на выборах президента России. На сайте "Ведомостей" тогда было опубликовано письмо, в нем Ксения заявила о своем выдвижении и пояснила, что считает свое участие в выборах лучшим законным способом выразить протест и стать своеобразной графой "против всех". Собчак получила на выборах 1,66 % голосов при 76,65 % у Владимира Путина. Соратники Собчак по протестному движению 2011-2012 годов сочти этот шаг участия в выборах согласованным с Кремлем, а оппозиционер Алексей Навальный назвал Ксению "чемпионом лицемерия".

Война в Украине и бегство в Израиль

Ксения Собчак в начале войны в Украине

После того как Путин отдал приказ полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, Ксеня Собчак вместе с пятилетним сыном Платоном улетела в Израиль, ставшим убежищем для многих эмигрантов из России. Журналистка, как утверждает пресса, прожила там месяц и оформила гражданство на себя (так как ее дед по материнской линии был евреем) и сына, а у ее второго мужа – режиссера Константина Богомолова – израильское гражданство есть уже несколько лет. И уже успела даже продать свою роскошную квартиру в московском районе Хамовники за 10,3 миллиона долларов. Позже Собчак вернулась в Москву и опубликовала в своем телеграм-канале видео, снятое в Подмосковье, и в привычной для нее манере "постебалась" над теми, кто пишет об эмиграции Собчак в Израиль.

Ксения Собчак со вторым мужем Константином Богомоловым / instagram.com/konbog75

Сегодня журналистка продолжает снимать контент для своего Youtube-канала "Осторожно Собчак". Если раньше весомая часть доходов Собчак приходила от работы на корпоративах (гонорар за один такой вечер составлял 30-35 тысяч евро), то, по версии журнала Forbes, Ксения Собчак уже 2 года подряд (2019, 2020) занимает первую строчку в рейтинге российских блогеров в Instagram и YouTube по заработку с доходом $1,48 млн.