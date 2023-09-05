От такого не откажется: Камилла назвала любимую еду короля Чарльза III

Мы уже много знаем о кулинарных предпочтениях королевской четы.
Камилла и Чарльз обожают есть овощи, королева даже рассказывала, какой овощ является ее любимым.
А однажды во время визита в Австралию Чарльз пригласил судей шоу MasterChef Australia Мэтта Престона, Гэри Мехигана и Джорджа Каломбариса на прием и во время него Камилла рассказала, какую еду обожает есть ее супруг, сообщает express.
"Он любит местные сыры. Он большой поклонник сыра - ему понравится все, что связано с сыром", - сказала Камилла. И добавила, что ее мужу нравится также все, что связано с яйцами. Яйца в сочетании с большим количеством местных овощей" станут лучшим угощением для королевской семьи.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какое любимое лакомство у короля Чарльза III, его он предпочитает к чаю.
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