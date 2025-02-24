Отцу – 101 год, жена – судья и семь внуков: что известно о семье нового канцлера Германии Фридриха Мерца

Политик всегда держал свою личную жизнь подальше от прессы.

В Германии на выборах в немецкий Бундестаг победила правоцентристская партия Христианско-демократического союза, лидером которой является 69-летний Фридрих Мерц. Это значит, что он станет следующим канцлером.

По этому случаю предлагаем узнать, что же известно о семье Мерца: его родителях, жене и детях.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 2024 год / Фото: Getty Images

Жена Фридриха Мерца

Фридрих Мерц свою личную жизнь всегда держал подальше от общественности.

В 1981 году он женился на дочери юриста из Саарланда – Шарлотте Гасс. Годом ранее они познакомились на студенческой вечеринке в Бонне, где изучали право.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 2000 год / Фото: Associated Press

Как сказала Шарлотта в интервью газете Bild, для нее это была любовь с первого взгляда.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 2000 год / Фото: Getty Images

"Ему понадобилось немного больше времени", – вспоминала она.

В их браке родилось трое детей: две дочери и сын. Кстати, первенец у них появился еще во время учебы, потому воспитание ребенка они сочетали с походами на лекции.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 205 год / Фото: Getty Images

64-летняя Шарлотта Мерц работает директором окружного суда в Арнсберге. Ее сфера компетенции – семейное право, в частности, споры об опеке и разводе. Госпожа Шарлотта заявила прессе, что хочет продолжать заниматься своей работой, даже если ее муж станет новым главой правительства.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 2002 год / Фото: Associated Press

У госпожи Мерц прекрасное чувство стиля. Больше всего она любит элегантные и вечерние платья, которые охотно одевает на светские мероприятия, сопровождая своего мужа. Не боится Шарлотта и ярких цветов, которые смело добавляет в свои образы.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 2024 год / Фото: Getty Images

Дети супругов Мерцов

Старший сын супругов – Филипп – является соучредителем и директором Академии экономики и философии Thales. Его научные и преподавательские интересы включают экономическую философию и корпоративную ответственность.

Дочь Констанция работает хирургой, ее муж тоже врач. А дочь Карола работает адвокатом в Гамбурге.

Также у супругов Мерц есть семь внуков.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 2020 год / Фото: Getty Images

Родители Фридриха Мерца

О родителях Фридриха Мерца информации немного. Но известно, что его отцу (работал судьей в Арнсбергском региональном суде) – 101 год, а матери – 96. Они живут в доме престарелых в Брилоне. Они всегда наблюдают за сыном по телевизору или газетам.

"Когда моя мама видит меня по телевизору или на фото, она потом звонит по телефону и говорит: "Ты мог бы сидеть или стоять там ровнее", "Ты мог бы выглядеть здесь более дружелюбно", — рассказал однажды Мерц изданию Bild.

У родителей было четверо детей. Младшая сестра Фридриха погибла в ДТП в возрасте 21 года. А младший брат скончался от рассеянного склероза, не дожив до 50 лет.

Фридрих и Шарлотта Мерц, 2022 год / Фото: Getty Images

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