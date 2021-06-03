Отдадут дань королеве, но не Елизавете II: рассекречено вероятное имя для будущей дочери Гарри и Меган

Уже в этом месяце на свет появится еще один наследник, а точнее, наследница принца Гарри и Меган Маркл.

Именно в июне герцогиня Сассекская должна родить своего второго ребенка. Говорят, Меган хочет рожать дома, с ее первенцем Арчи такой возможности не было, так как королева Елизавета II настояла на том, чтобы герцогиня отправилась в госпиталь. Сына Арчи Меган родила 6 мая 2019 года в Портлендской больнице в Лондоне.

Как и где будет рожать Меган в этот раз, загадка. Тем временем публика не устает рассуждать на тему имени для дочери пары. И все больше людей склонны к версии имени Филиппа. Это имя имеет особое значение и связано не только с покойным дедушкой Гарри, принцем Филиппом, пишет People.

Королева Елизавета II и Меган Маркл / Associated Press

Помимо дани уважения герцогу Эдинбургскому, который умер в апреле 2021 года, это имя также имеет историческое значение, поскольку именно так звали жену короля Англии Эдуарда III. Филиппа Геннегау жила в 1300-х годах и имела африканские корни. Филиппа пользовалась популярностью среди людей за свое сострадание, а летописец Жан Фруассар описывал ее как "самую нежную королеву, самую либеральную и вежливую, которая когда-либо была королевой в ее дни". Филиппа умерла в Виндзорском замке в 1369 году и похоронена в Вестминстерском аббатстве рядом с королем Эдуардом III, который умер через восемь лет после нее.

Меган и Гарри / Associated Press

Отметим, что данные букмекерской конторы Ladbrokes говорят о том, что Сассексы могут выбрать именно это имя для своей дочери. Кстати, так зовут младшую сестру герцогини Кембриджской, которую в близкие и родные называют просто Пиппой.

Герцогиня Кейт с сестрой Пиппой Миддлтон / Getty Images

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Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

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