Отдала дань уважения принцу Филиппу: королева Елизавета II надела особенную брошь на запись рождественской речи

Представляем вашему вниманию снимок с записи рождественского обращения королевы Елизаветы II.

Первое фото Ее Величества было опубликовано в четверг, 23 декабря. И многие обратили внимание, что 95-летняя королева отдает дань уважения своему супругу принцу Филиппу.

Одета Елизавета II в яркое красное платье, жемчужное ожерелье из трех нитей, жемчужные серьги, и сапфировую брошь, которую она надела на фотосессию в медовый месяц в 1947 году, а также надевала ее, чтобы отпраздновать годовщину бриллиантовой свадьбы пары в 2007 году. У Елизаветы красивая прическа и красная помада на губах.

Королева Елизавета II / Associated Press

Также читайте Рождественская речь королевы: где посмотреть и о чем расскажет Елизавета II

На фотографии, которая стоит на столе у королевы запечатлена она и ее дорогой супруг, фото сделано во время праздновании годовщины свадьбы в 2007 году, в загородном доме Broadlands. У королевы обычно есть множество личных семейных фотографий, выставленных на ее столе во время выступления, но в этом году монарх выбрала только одну фотографию, и это точно было сделано в память о ее покойном супруге. Записывали речь в Виндзорском замке, где живет королева.

Наблюдать за речью королевы на Рождество - традиция праздника, которую разделяют многие дома по всему миру, и она выдержала испытание временем, пишет People. Отец королевы Елизаветы король Георг VI начал традицию рождественских обращений в 1932 году по радио. Свое первое рождественское обращение Елизавета II произнесла по радио в 1952 году в возрасте 26 лет, всего через несколько месяцев после смерти отца и до ее коронации в 1953 году. А по телевидению первая речь королевы появилась в 1957 году.

Королева Елизавета II и ее первая рождественская речь, показанная по телевидению в 1957 году, Сандрингем / Associated Press

Читайте также: